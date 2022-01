Allemagne – Démission du chef de la Marine après ses propos sur l’Ukraine Le vice-amiral allemand Kay-Achim Schönbach a démissionné de ses fonctions samedi soir. Cette démission fait suite aux propos tenus par le vice-amiral qui avait qualifié d’ineptie l’idée que la Russie veuille envahir l’Ukraine.

Des marins allemands à bord du navire le Berlin. AFP

Le chef de la Marine allemande Kay-Achim Schönbach a démissionné de ses fonctions après des propos controversés sur la crise en Ukraine, a annoncé samedi soir un porte-parole du ministère de la Défense. Le vice-amiral, qui avait entre autres qualifié d’ineptie l’idée que la Russie veuille envahir l’Ukraine, va quitter ses fonctions «avec effet immédiat», a précisé le porte-parole à l’AFP.

Ce que Vladimir Poutine veut, «c’est être respecté», a déclaré ce militaire selon une vidéo circulant sur internet, filmée lors d’une réunion d’un groupe de réflexion qui s’est tenue vendredi à New Delhi. «Il est facile de lui accorder le respect qu’il veut, et qu’il mérite aussi probablement», a-t-il ajouté. L’idée que la Russie veuille envahir une partie de l’Ukraine serait selon lui «une ineptie». Il avait par ailleurs estimé que la péninsule de Crimée, annexée par la Russie en 2014, était «partie, et ne reviendrait pas» dans le giron de l’Ukraine.

Ce haut gradé avait fait son mea culpa dans l’après-midi, qualifiant ses déclarations «d’irréfléchies». «Il n’y a pas à ergoter: c’était clairement une faute», a-t-il écrit dans un tweet. Mais dans un communiqué diffusé dans la soirée, il explique avoir remis sa démission afin «d’éviter des dommages supplémentaires à la Marine allemande et surtout à la République fédérale allemande».

Le ministère ukrainien des Affaires étrangères a convoqué dans l’après-midi l’ambassadeur allemand Anka Feldhusen après ces propos jugés «absolument inacceptables» par Kiev. Les déclarations du vice-amiral sont intervenues en pleine crise russo-occidentale autour de l’Ukraine. D’intenses efforts diplomatiques sont actuellement déployés de part et d’autre pour éviter que la situation ne dégénère, alors que des dizaines de milliers de soldats russes sont toujours massés à la frontière ukrainienne.

AFP

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.