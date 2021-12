États-Unis – Démission de la porte-parole de Kamala Harris En pleine mauvaise passe politique, la vice-présidente américaine vient de perdre sa porte-parole, Symone Sanders.

Kamala Harris et Symone Sanders. Getty Images via AFP

La Maison-Blanche a confirmé jeudi le départ à la fin de l’année de Symone Sanders, porte-parole principale de la vice-présidente Kamala Harris, au moment où cette dernière traverse une mauvaise passe politique.

Confirmant des informations de presse, la porte-parole de la Maison-Blanche Jen Psaki a indiqué qu’il y avait eu «une annonce à propos du départ de Symone Sanders», ajoutant: «elle fera toujours partie de la famille Biden-Harris et c’est tout naturel d’être prête à faire quelque chose de nouveau après quelques années.» «Travailler pendant la première année d’un mandat à la Maison-Blanche est à la fois passionnant et enrichissant, mais aussi éreintant et épuisant», a encore dit Jen Psaki. Elle a noté que ce départ était «l’occasion de faire venir de nouveaux visages, de nouvelles voix et une nouvelle perspective.»

Kamala Harris, interrogée à ce sujet par des journalistes, a dit jeudi: «J’adore Symone.» «Je suis très impatiente de savoir ce qu’elle va faire maintenant», a ajouté la vice-présidente.

Jen Psaki n’a en revanche pas voulu commenter les informations de presse sur la démission d’une autre collaboratrice de Kamala Harris, sa directrice de communication Ashley Etienne.

Missions délicates

La vice-présidente américaine traverse une passe difficile politiquement et peine à trouver sa place à la Maison-Blanche, où elle est chargée de missions particulièrement délicates, ayant trait à l’accès des minorités au vote ou aux origines de la crise migratoire à la frontière sud.

Selon plusieurs médias américains, son équipe connaît des tensions internes et entretient des relations difficiles avec les collaboratrices et collaborateurs de Joe Biden.

À Washington, les commentateurs politiques ont commencé à spéculer ouvertement sur l’avenir politique de la vice-présidente. Elle a marqué l’histoire en devenant la première femme et la première personne noire et d’origine asiatique à être investie à ce poste, qui en fait théoriquement l’héritière de Joe Biden, âgé de 79 ans, lors d’une prochaine élection présidentielle.

AFP

