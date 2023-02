Ski alpin – Démission de la directrice des Mondiaux de Crans-Montana 2027 La Vaudoise Caroline Kuyper, CEO et directrice générale du comité d’organisation des championnats du monde de Crans-Montana 2027, se retire avec effet immédiat. Cyrill Pasche

Caroline Kuyper, directrice générale et CEO du comité d’organisation des championnats du monde de ski alpin de Crans-Montana en 2027, se retire avec effet immédiat. Photo: Swiss Ski

Caroline Kuyper, directrice générale et CEO du comité d’organisation des championnats du monde de ski alpin de Crans-Montana en 2027, se retire avec effet immédiat en raison de dysfonctionnements majeurs, a annoncé Le Nouvelliste, mercredi, en fin de matinée.

Dysfonctionnements dans la gestion

La Vaudoise d’origine néerlandaise a évoqué «des dysfonctionnements majeurs au niveau de la gestion et conduite opérationnelles et d’un déséquilibre originel au sein de la gouvernance». Caroline Kuyper était entrée en fonction, le 1er janvier 2023, et quitte donc son poste après seulement deux mois.

Dans la foulée, Swiss Ski a confirmé «des divergences d'opinion sur certains points concernant la direction stratégique de ce grand projet. Après différents entretiens avec le comité d'organisation, Caroline Kuyper a ainsi décidé de démissionner de son poste de CEO», a communiqué la Fédération suisse de ski.

Succession encore ouverte

«Nous remercions Caroline Kuyper pour le travail qu'elle a accompli jusqu'à présent. Des différences sur la manière de travailler ensemble ont malheureusement conduit à ce que nous prenions des chemins différents. Nous souhaitons à Caroline Kuyper le meilleur pour son avenir, tant sur le plan privé que professionnel», a déclaré Urs Lehmann, président du comité d'organisation de la Coupe du monde.

Des informations seront communiquées ultérieurement en ce qui concerne la succession de Caroline Kuyper, au poste de CEO des championnats du monde de ski alpin 2027, à Crans-Montana.



Cyrill Pasche est journaliste à l'agence Sport-Center depuis 2015. Il a rejoint la rédaction du «Matin» et «Matin Dimanche» en 2013. Il couvre en particulier l'actualité du hockey sur glace suisse et international. Plus d'infos @c9pasche

