Circulation – Demi-tours intempestifs au tunnel du Gothard Un conducteur de nationalité russe a multiplié les infractions aux règles de la circulation dans le tunnel de Gothard samedi. Il a été dénoncé au Ministère public.

Le conducteur a fait demi-tour deux fois, une fois au portail nord et une fois au milieu du tunnel. KEYSTONE

Un automobiliste russe de 60 ans a provoqué deux situations dangereuses samedi après-midi dans le tunnel routier du Gothard. Il a fait demi-tour deux fois, une fois au portail nord et une fois au milieu du tunnel. La police l'a ensuite intercepté.

Se dirigeant vers le nord, il a traversé une zone interdite au trafic à l'entrée du côté de Göschenen (UR), a indiqué dimanche la police cantonale d'Uri. Cette manoeuvre l'a conduit sur la voie d'en face. Un chauffeur de camion qui arrivait en sens inverse a pu arrêter son véhicule à temps pour éviter une collision.

Se rendant compte de son erreur, le sexagénaire a traversé une autre zone interdite. Mais comme il se dirigeait cette fois-ci en direction du sud, alors qu'il escomptait se rendre dans la direction inverse, il a fait demi-tour dans une niche et a franchi la double ligne de sécurité pour retourner au nord. En raison de cette manœuvre, le trafic en sens inverse a dû s'immobiliser pour éviter une collision.

Collision frontale

Environ 45 minutes après ces manœuvres interdites, la police cantonale a arrêté le conducteur à Erstfeld. Le Russe avait quatre passagers avec lui. La police l'a interrogé et lui a interdit de poursuivre son voyage en Suisse. Il a été dénoncé au ministère public pour infractions graves en matière de circulation routière.

Quelques heures plus tard, une collision frontale survenue à 17h30 à l'entrée nord du tunnel a fait deux blessés. Un homme de 64 ans résidant dans le canton de Zurich a dévié sur la voie opposée immédiatement après la fin du tunnel et a percuté la voiture d'une femme de 35 ans. Les deux conducteurs ont été grièvement blessés et ont dû être hospitalisés. Le tunnel routier est resté fermé deux heures durant.

( ATS/NXP )