Psychologie – Démasquer les manipulateurs Potentiellement, les personnes manipulatrices sont partout. Une spécialiste explique comment être à l’écoute de ses sensations pour les détecter et ne pas tomber sous leur emprise. Fabienne Rosset

«En couple, la seule solution, c’est la séparation. Ou alors on fait le choix d’être malheureux toute une vie», explique Isabelle Nazare-Aga, thérapeute comporte-mentaliste et cognitiviste iStockphoto/Getty Images

Famille, couple, travail: les personnes manipulatrices sont partout. Sans être parano, il y a pourtant des signes qui ne trompent pas pour les détecter. C’est ce que s’emploie à nous démontrer Isabelle Nazare-Aga, thérapeute comportementaliste et cognitiviste dans une réédition illustrée et condensée de son best-seller «Les manipulateurs sont parmi nous», publié il y a plus de vingt ans déjà. Comme quoi, le sujet est sans fin!

L’idée est donc de débusquer ces personnes qui manipulent derrière leurs masques de gentillesse, de séduction ou encore de timidité pour mieux mettre en doute les capacités de leurs interlocuteurs, pour sans cesse les culpabiliser en se posant en éternelle victime. Un mécanisme qui peut pomper toute l’énergie de celles et ceux qui en sont les victimes, voire nuire à leur propre santé à force de trop de souffrance encaissée.