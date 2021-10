Votations du 28 novembre – Démarrage en trombe pour les «soins infirmiers forts» Selon le premier sondage Tamedia, l’initiative lancée par le personnel soignant serait soutenue à 82%. Tandis que le tirage au sort des juges fédéraux part timidement. Lucie Monnat

L’initiative «pour des soins infirmiers forts» demande que la Confédération et les Cantons investissent davantage dans la profession. Keystone

Après près de deux ans de crise sanitaire, la population suisse se sentirait-elle redevable envers le personnel soignant? Les personnes interrogées dans le cadre du premier sondage Tamedia avant les votations du 28 novembre semblent vouloir leur apporter plus que des applaudissements: elles soutiendraient à 82% l’initiative «pour des soins infirmiers forts».

Bien que 7% se montrent encore indécis, c’est un démarrage canon pour le texte qui demande que la Confédération et les Cantons investissent davantage dans la profession. L’Association suisse des infirmières et infirmiers (ASI), à l’origine de l’initiative, veut également inscrire dans la Constitution une réglementation des salaires, tout en réclamant une meilleure conciliation entre vie professionnelle et familiale.