Rénovations – Démarrage de nouveaux chantiers à Genève De nouveaux travaux sont prévus dans le canton dès le 7 août. Le trafic sera limité sur certains axes. Isabel Ares Oliveira

Ce tronçon de la rue des Eaux-Vives fait l’objet de travaux visant à réduire le bruit routier. Google Street View

Le Département des infrastructures (DI) a annoncé vendredi le lancement de quatre nouveaux chantiers. Sur la route du Moulin-de-la-Ratte d’abord, l'Office cantonal du génie civil procédera à la pose d’un nouveau revêtement phonoabsorbant. Les travaux démarreront le lundi 10 août pour une durée estimée à une semaine. L’artère sera fermée à la circulation durant toute cette période. Des déviations seront mises en place.

En ville de Genève, la rue des Eaux-Vives et l’avenue du Bouchet connaîtront également des travaux pour réduire le bruit routier. Les chantiers du premier axe seront réalisés sur le tronçon situé entre l’avenue William-Favre et le quai Gustave-Ador, le vendredi 7 août de 16 à 22 heures, et le samedi 8 et dimanche 9 août en journée. Dans le secteur du Bouchet, le tronçon entre l’avenue Trembley et le chemin de Colladon est concerné par des travaux. Ceux-ci auront lieu dès le 10 août pour une durée d’environ trois semaines, «sous réserve de conditions météorologiques favorables», indique le DI.

Enfin, le tunnel de Ferney fera l’objet de travaux d’entretien. La nuit du jeudi 13 au vendredi 14 août, de 21 h 30 à 5 heures, la circulation s’effectuera sur une seule voie en direction du Grand-Saconnex. La piste cyclable bidirectionnelle située dans le tunnel sera fermée à la circulation. Une déviation sera mise en place pour les cyclistes par la voie de bus en direction de Genève.