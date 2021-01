Darknet – Démantèlement du «plus vaste» site mondial de vente La justice allemande annonce avoir démantelé le plus gros site de vente de faux papiers, de drogues et de fausse monnaie sur le Darknet. Son responsable, un Australien de 34 ans ,a été interpellé.

Le «plus vaste» site de vente de drogues, de faux papiers ou encore de fausse monnaie, hébergé sur le Darknet, a été démantelé et son responsable présumé arrêté, a annoncé mardi le parquet de Coblence (Allemagne).

L’opérateur présumé de «DarkMarket», présenté par les enquêteurs comme le «plus vaste» point de vente du monde, un Australien de 34 ans, a été interpellé ce week-end à la frontière germano-danoise, précise le parquet dans un communiqué. Il a été placé en détention provisoire.

«Plus de 20 serveurs en Moldavie et en Ukraine» ont également été saisis, ajoute le parquet, qui a mené ses investigations pendant «des mois» avec les policiers du service central d’enquêtes criminelles d’Oldenburg. Les polices de plusieurs pays, comme les Etats-Unis, la Grande-Bretagne, le Danemark, la Moldavie et l’Ukraine, ont également été mises à contribution.

Près de 500’000 utilisateurs

La plateforme a été démantelée lundi après l’arrêt des serveurs, selon le parquet de Coblence. Pour les enquêteurs, DarkMarket était «sans doute la plus vaste place de marché du monde sur le Darknet, avec près de 500’000 utilisateurs et plus de 2400 vendeurs». «Au total, au moins 320’000 transactions y ont été effectuées», réglées en cryptomonnaies Bitcoins et Monero. Leur montant total pourrait s’élever, selon le parquet de Coblence, à 140 millions d’euros.

Cette plateforme était «principalement utilisée pour la vente de drogues en tous genres», précise le parquet. «De la fausse monnaie, des données de cartes de crédit volées ou falsifiées, des cartes SIM anonymes» ou encore des virus informatiques y étaient aussi en vente. Les données saisies doivent désormais permettre, prévient le parquet, d’ouvrir de nouvelles pistes d’enquêtes vers des revendeurs, des modérateurs et des clients.

AFPE