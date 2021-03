Alimentation du futur – Demain, tous cannibales? Des scientifiques américains ont créé de la viande à partir de cellules humaines, avec un procédé ultrasimple que chacun pourrait reproduire chez lui à partir de ses propres cellules. Julien Pidoux

Si le terme «cannibale» provoque effroi et dégoût dans l’imaginaire populaire (ici, Drew Barrymore dans la série «Santa Clarita Diet»), la viande humaine développée en laboratoire ne nécessite, elle, aucune mise à mort. Netflix/Courtesy Everett Collection / Everett Collection

À point, saignant ou plutôt bien cuit? La plupart du temps, la question trouve vite réponse. En revanche, on hésitera plus lorsqu’il s’agit de viande… humaine. Mais attention, pas n’importe laquelle: la sienne propre. Bienvenue dans le monde merveilleux de l’autophagie 2.0.

Créer un steak à partir de cellules humaines

Aux États-Unis, un petit groupe de scientifiques menés par Andrew Pelling a en effet créé rien de moins qu’un steak à partir de cellules humaines. Avec une méthode on ne peut plus simple: en prélevant un échantillon de cellules à l’intérieur des joues, et en les «nourrissant» avec du sérum humain expiré – une matière qui doit autrement être détruite.