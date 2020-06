«Demain, si j’ouvre ma fenêtre, rien ne changera pour moi» Pour les colons, la promesse d’annexion est une étape importante mais ne bouleversera pas leur quotidien. Reportage à Ariel, une colonie juive de Cisjordanie occupée, illégale aux yeux du droit international et symbole de la politique du fait accompli. Virginie Lenk

La colonie d’Ariel vue depuis le village palestinien de Qirah. C’est l’une des colonies les plus importantes de Cisjordanie occupée AFP

Des alignements de maisons aux toits rouges, jardin individuel et place de parking; des affiches électorales datant des dernières élections sur les bords des routes; des enseignes toutes en hébreu et à l’horizon… deux villages palestiniens. Avec ses 20’000 habitants, la colonie d’Ariel est l’une des plus importantes de Cisjordanie occupée et la seule de cette taille qui ne soit pas située le long du mur. Son université, ses bars, ses restaurants, ses malls et son théâtre – à la programmation digne de chaque ville israélienne – lui donnent des airs de banlieue confortable et font d’elle l’une de ces implantations «inévacuables», matérialisant la stratégie de grignotage des Territoires palestiniens et le symbole de l’enracinement du projet colonial d’Israël.



Tout a commencé en 1978. À l’époque, les néocolons – des partisans du «Grand Israël», c’est-à-dire d’un État étalé «de la rivière du Jourdain à la mer Méditerranée» – décident d’habiter sur ce que les Palestiniens appellent «la colline de la mort». Un terrain connu pour être inhospitalier, au sud-ouest de Naplouse et juste au nord de Salfit. Avant leur arrivée, ces pionniers sont soumis à un questionnaire psychologique: auront-ils le cran de faire face à la critique – internationale comme israélienne – après s’être installés sur cette zone illégale aux yeux du droit international?