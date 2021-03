Élection au Conseil d’État – Delphine Bachmann: une candidate qui détonne On parle de trajectoire fulgurante. Or, cela fait dix ans que la jeune présidente du PDC avance ses pions. Avec envie, à l’image de sa campagne. Marc Bretton , Laurence Bézaguet

Pressée, ambitieuse, sportive et adepte du trail. À seulement 33 ans, Delphine Bachmann en veut! LAURENT GUIRAUD

Mais qui est donc la PDC Delphine Bachmann, entrée dans la course au Conseil d’État au moment de la dernière ligne droite, le 8 mars dernier? Une jeune femme pressée? Une magistrate prête à éclore? Une kamikaze qui a décollé in extremis pour couler le candidat le mieux placé? Un peu de tout cela sans doute. En attendant d’en connaître l’issue ce dimanche, sa candidature aura eu pour effet de dynamiser cette campagne. De lui apporter de la fraîcheur, selon les termes du MCG Thierry Cerutti.

Ambitieuse et pressée

Pressée, ambitieuse, sportive et adepte du trail, Delphine Bachmann (33 ans) en veut! Son parcours en atteste: membre du PDC depuis 2010, entrée au Grand Conseil en 2015 comme suppléante, réélue en 2018, elle se présente au Conseil national sous les couleurs des jeunes PDC un an plus tard. Puis la course s’accélère encore l’été dernier quand cette jeune mère de deux enfants est élue à l’unanimité à la tête du PDC.