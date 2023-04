Élection au Conseil d’État – Delphine Bachmann: «J’aime les challenges, sortir de ma zone de confort» La candidate du Centre, gestionnaire d’une clinique privée, veut devenir conseillère d’État pour construire l’avenir de ses enfants. Sophie Davaris Laurence Bezaguet

Genève, le 21/04/2023 - Interview de Delphine Bachmann: «En matière de mobilité, je propose un changement de méthode par la concertation pour convaincre la population et les milieux concernés. Une politique incitative pour s’attaquer au trafic pendulaire, avec une priorisation des modes de transports par zone.» LUCIEN FORTUNATI

Delphine Bachmann avait réussi une prestation encourageante lors de l’élection partielle de 2021. Après ce tour de chauffe, cette jeune femme dynamique de 34 ans a très envie d’être élue au Conseil d’État. Elle entend notamment représenter les jeunes parents de son âge qui, comme elle, jonglent entre vie privée et vie familiale. Nous vous proposons ici le dernier volet de nos entretiens (après ceux de Pierre Maudet, Philippe Morel et Carole-Anne Kast) avec des candidats non sortants arrivés dans un mouchoir de poche au premier tour de l’élection au Conseil d’État.