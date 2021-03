Élection partielle au Conseil d’État – Delphine Bachmann et Yves Nidegger en lice Les Vert'libéraux, le PLR, le PDC et l'UDC ont tous débattus ce lundi de leur stratégie pour le 28 mars. Caroline Zumbach , Marc Bretton , Eric Budry , Chloé Dethurens

Delphine Bachmann, députée et présidente du PDC genevois, sera candidate au Conseil d’État le 28 mars. LUCIEN FORTUNATI

Fabienne Fischer et Pierre Maudet ne seront pas seuls dans la course pour le deuxième tour. Réunis en assemblée générale lundi soir, les partis ont fait leur choix et la plus grosse surprise vient du PDC, qui a décidé de lancer Delphine Bachmann si le PLR ne présentait personne. Peu après 22 h 30, la décision tombe: les libéraux-radicaux ne présenteront pas de volontaire et ne soutiendront aucun candidat. La députée sera donc dans la course. Sur quelle liste, puisque le parti n’en avait pas déposé lors du premier tour? Potentiellement le PBD, mais la question sera tranchée demain, annonce la présidente.

L’UDC a également officialisé le maintien de la candidature d’Yves Nidegger pour ce deuxième round. «Nous remercions sincèrement Yves Nidegger de poursuivre son engagement en faveur de notre canton et de sa population et appelons cette dernière à le soutenir afin de répondre aux attentes manifestées hier dimanche 7 mars», a indiqué le parti dans un communiqué de presse. La formation politique souligne que son candidat «incarne désormais non seulement la seule alternative à la politique menée jusqu’ici et rejetée par la population, mais aussi de la droite dans son ensemble».

Retraits

L’assemblée des Vert’libéraux a décidé à une large majorité de ne pas présenter le conseiller national Michel Matter au second tour. Le parti ne donnera pas non plus de mot d’ordre pour soutenir un autre candidat. «Les chances d’élection ont été considérées comme trop minces», explique le parti dans un communiqué. Du côté du Parti du travail, Morten Gisselbaek se retire également. Les militants soutiendront Fabienne Fischer.

Liberté de vote

Et le PLR? Réunis en assemblée virtuelle, ses délégués ont tenté de sortir de la situation délicate dans laquelle les a plongés, dimanche, la mauvaise performance de leur poulain Cyril Aellen. Toutes les options sont successivement défendues: le vote blanc par Martine Brunschwig Graf, le soutien à l’UDC par Yvan Zweifel, le ralliement à Pierre Maudet par Patrick Malek-Asghar ou Alain Dominique Mauris. Les débats sont nourris et respectueux, mais les dissensions sont patentes. Et puis les nouvelles pleuvent. Michel Matter se retire. Yves Nidegger sera candidat, Delphine Bachmann aussi. Les délégués semblent un peu sonnés. Au vote, le parti écarte d’abord le lancement d’un nouveau candidat PLR par 110 voix contre 56. Le soutien au PDC est également refusé par 117 voix contre 40. Faut-il soutenir la candidature de l’UDC Yves Nidegger? C’est également non par 116 voix et 42 oui. La liberté de vote est la résultante de ces positions. Les électeurs PLR feront leur choix le 28 mars sans indication de leur parti.