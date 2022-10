Statistiques suisses – Délits en hausse chez les ados, vols et ports d’armes en tête Par rapport à la dernière étude similaire réalisée en 2013, la délinquance chez les jeunes est en augmentation, indiquent jeudi deux Hautes écoles.

10,3% des jeunes ont admis avoir porté sur eux des armes à feu, des matraques, des couteaux ou d’autres armes. (Photo d’illustration) KEYSTONE/Jean-Christophe Bott

Le nombre d’adolescents admettant avoir commis au moins un délit dans leur vie est en augmentation en Suisse, selon une étude. Le vol à l’étalage et le port d’armes arrivent en tête de leurs infractions, devançant le vandalisme. En matière de violence, les rixes sont les actes avoués le plus fréquemment.

Ces constats émanent d’une enquête menée dans 49 pays dans le cadre de la quatrième «International Self-Report Delinquency Study» (étude internationale sur l’auto-signalement de la délinquance). En Suisse, la Haute école de travail social (HETS) de Fribourg et la Haute école des sciences appliquées de Zurich (ZHAW) ont soumis un questionnaire à 11’019 élèves, dont la plupart avaient entre 14 et 15 ans. L’enquête a été menée entre mai et juillet 2021 dans 24 cantons.

Par rapport à la dernière étude identique menée en 2013, la délinquance juvénile et les expériences de victimes, rapportées par les adolescents, ont augmenté, indiquent les deux hautes écoles jeudi. Ce constat est renforcé par le fait que les ados parlent bien plus facilement de leurs propres délits que les adultes.

Avec 15% des formulaires retournés, le vol à l’étalage est le délit le plus fréquemment avoué par les ados interrogés. Par ailleurs, 10,3% des jeunes ont admis avoir porté sur eux des armes à feu, des matraques, des couteaux ou d’autres armes. Les actes de vandalisme concernent 9,4% des ados et le deal de drogue touche 5,5% d’entre eux. En revanche, les cambriolages (1,5%) et le vol de voitures (1,1%) par des ados sont restés rares.

5% de récidivistes

En outre, 6,4% des jeunes interrogés ont pris part à une rixe au cours de l’année qui a précédé l’enquête. 2,6% ont admis avoir agressé une personne et l’avoir sérieusement blessée. Une part de 1,3% a avoué avoir braqué avec une arme, agressé physiquement ou menacé lourdement d’autres personnes pour les voler.

Sur Internet, 5% des adolescents ont confié avoir commis des crimes de haine. 2,9% ont envoyé des photos intimes en ligne contre la volonté de leurs victimes. L’escroquerie et la piraterie sur le web concernent 2,7% des jeunes interrogés.

Au total, 5% des ados interrogés étaient responsables de 76% des délits rapportés. Ces récidivistes commettent en moyenne 66 délits par an. À titre préventif, les auteurs de l’étude appellent à les identifier et à les traiter thérapeutiquement de manière précoce.

Plus de vols ou de rixes côté romand

La part de garçons parmi les jeunes délinquants et nettement plus élevée que celle des filles. Tel est particulièrement le cas en matière de violence et de vols.

Par ailleurs, les enfants migrants ou aux parents migrants sont surreprésentés parmi les jeunes délinquants et ce, pour tous les délits rapportés. Cette différence s’efface lorsque l’on porte l’attention sur la situation socio-économique des jeunes délinquants et sur des facteurs culturels favorables à la violence, notamment.

En Suisse romande, les vols à l’étalage, rixes, piratages informatiques, ports illégaux d’armes ou les graffitis par des ados sont plus fréquents qu’en Suisse alémanique et qu’au Tessin. À l’inverse, les jeunes délinquants alémaniques sont plus actifs dans le trafic de drogue et les crimes de haine en ligne que les jeunes Romands.

Victimes: vol, violence parentale, menaces

Du côté des victimes, 25,4% des jeunes interrogés ont subi un vol. Il s’agit du délit le plus fréquent à leur encontre. 16,2% ont été victimes de violences parentales. Ces personnes ont été battues, giflées ou bousculées. 5% des ados ont été battus avec des objets, ont reçu des coups de poing, des coups de pied ou ont même été tabassés.

Les actes de brigandage ou attaques physiques ont frappé 3,7% des jeunes. 3,2% des adolescents s’estiment victimes de crimes de haine sous la forme de violences ou de menaces.

Parmi les jeunes interrogés, 13,8% ont été menacés sur les réseaux sociaux. La part de ceux qui ont été harcelés sexuellement en ligne est de 5,1%.

Risque plus élevé en Suisse romande

Les garçons sont plus souvent victimes de violences, alors que les filles sont plus souvent victimes de crimes de haine sur Internet, de violence domestique ou de harcèlement sexuel. Les jeunes ayant des racines étrangères sont plus souvent victimes de délits, sauf pour le brigandage. En outre, le risque pour un ado d’être victime d’un délit est plus élevé en Suisse romande qu’ailleurs dans le pays.

ATS

