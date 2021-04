Automobilisme – Louis Delétraz: première victorieuse Aux côtés du Polonais Robert Kubica et du Chinois Yifei Yu, Delétraz remporte les 4 Heures de Barcelone. Un autre Genevois, Nicolas Maulini, s’impose en LMP3. Jean-Claude Schertenleib

L e Genevois Louis Delétraz disputait sa p remière course des European Le Mans Series . LDD

C’était la première course des European Le Mans Series, la première dans ce championnat pour le Genevois Louis Delétraz, engagé dans ce projet aux côtés d’une ancienne star de la F1, le Polonais Robert Kubica et du vainqueur 2020 des Asian Le Mans Series, le Chinois Yifei Yu. Sur le papier, l’équipage No 41 apparaissait comme le grand favori, un rôle confirmé lors des tests du début de la semaine, puis lors des qualifications.

Restait le plus important, la course: parti de la première ligne, Delétraz allait prendre le commandement au dixième tour, une position que l’équipage allait conserver jusqu’à l’arrivée: «Cela faisait longtemps que je n’avais plus ressenti la saveur de la victoire. L’endurance, c’est une discipline d’équipe et la nôtre a été parfaite tout au long de ce premier week-end de course.» Prochain rendez-vous: le 16 mai, sur le Red Bull Ring, en Autriche.

Delétraz, Kubica et Yu célèbrent leur victoire. LDD

Engagé également dans ce championnat, le Cool Racing dirigé par Nicolas Lapierre a également connu le succès. Si l’Oreca de l’équipe genevoise, pilotée par Alexandre Coigny, Antonin Borga et Lapierre termine dixième, la Ligier LMP3 de Nicolas Maulini s’impose dans sa catégorie: «Après les tests, mardi soir, je ne pensais pas que nous pourrions terminer le week-end d’une telle manière, car il nous manquait de la rapidité et nous avions dû gérer une sortie de piste. Mais en course, notre régularité a été payante», explique le jeune Genevois

