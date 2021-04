Automobilisme – Delétraz entame son défi 2021 Le Genevois Louis Delétraz se lance ce week-end, avec les 4 Heures de Barcelone, dans un nouveau défi. En pensant déjà aux 24 Heures du Mans. Jean-Claude Schertenleib

Louis Delétraz a le regard tourné vers les 24 Heures du Mans. LDD

Louis Delétraz a donné un virage important à sa carrière, après s’être retrouvé aux portes de la F1. Cette saison, aux côtés du Polonais Robert Kubica (une victoire et douze podiums en GP) et du Chinois Yifei Ye, le Genevois est engagé en European Le Mans Series, afin de préparer dans les meilleures conditions possibles «le» rendez-vous de l’année, les 24 Heures du Mans, renvoyées de juin au week-end des 21 et 22 août. Il pilotera une Oreca 07-Gibson LMP2.

Le championnat ELMS commence ce week-end sur le circuit Catalunya, près de Barcelone, par une course de quatre heures: «J’ai connu la monoplace, la catégorie LMP1 avec Rebellion (ndlr: 4e place au Mans, l’an dernier), je découvre une nouvelle catégorie. C’est la première course de notre team WRT, tout est donc nouveau. Pas question, dans ces conditions, de se lancer dans les pronostics. Même si...»

Même si Louis Delétraz, 23 ans, sait que «sur le papier», il forme avec Kubica et Ye l’équipage vedette du championnat. Delétraz a d’ailleurs signé, en début de semaine, le meilleur temps des tests officiels d’avant-saison.

