Dans un lotissement provincial et sans âme, trois voisins se débattent comme ils peuvent avec le numérique. Marie (Blanche Gardin) s’est retrouvée sur une sex-tape et celui qui l’a filmée veut la faire chanter. Christine (Corinne Masiero) travaille comme chauffeur de VTC mais les notes laissées en ligne par ses clients ne bougent pas, ou pire, la pénalisent. Et Bertrand (Denis Podalydès) constate avec effroi que sa fille est quotidiennement harcelée au lycée. Seule solution pour s’en sortir: partir à l’assaut des géants du Net pour récupérer leur historique. Croisade de l’absurde, «Effacer l’historique» compose avec cet humour grinçant que Delépine et Kervern ont toujours possédé et manipulé, sauf que cette fois, le propos est clairement à la dénonciation. Le film n’invente rien, il relate juste des mésaventures survenues à différentes personnes confrontées aux limites du Net et se heurtant à un mur d’incompréhension.

Le métrage se comporte comme si internet lui-même était devenu un personnage, une entité en soi dotée d’un pouvoir concentrationnaire et surhumain (donc inhumain). Ce constat peu sécurisant n’altère pas sa charge comique, souvent assurée par les comédiens et comédiennes composant un casting aussi improbable que haut en couleur. Mais cet humour vachard voire ironique que pouvaient contenir «Mammuth», «Saint-Amour», «I Feel Good» ou l’inédit en Suisse «Near Death Experience» se trouve ici dépassé par les revendications défrisantes de justesse que le film érige en nouvelles valeurs morales.

Le tandem nous met en garde tout en se foutant de la gueule de nos systèmes, du tout-numérique et de ceux qui en ont fait une religion ou une manière de vivre. Après ce film, vous comprendrez qu’un smartphone, c’est Satan, que le wi-fi s’assimile à un tout-à-l’égout et qu’une connexion est toujours synonyme d’effraction. Mais on peut aussi s’en foutre et être d’accord que nos vies privées soient étalées partout. Après tout, cela n’intéresse pas grand monde. Un film dans l’air du temps et curieusement prophétique, sans hésiter le meilleur que le tandem ait réalisé. P.G.