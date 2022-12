Ville de Genève – Délaissée, la place des Nations entrevoit son remodelage L’avenue de la Paix va faire l’objet d’un vaste et coûteux réaménagement, tandis qu’un élu PLR propose une végétalisation à la verticale de la place. Théo Allegrezza

Image aérienne de la place des Nations et d’une partie de l’avenue de la Paix, prise en 2013. LAURENT GUIRAUD

C’est le site le plus emblématique de la Genève internationale – et de Genève tout court après le Jet d’eau. Et pourtant, la place des Nations frappe surtout par son manque d’hospitalité, entre son kiosque désaffecté, son caractère très minéral et une circulation pour le moins compliquée sur les axes qui la bordent. Longtemps délaissés par les autorités, les lieux pourraient toutefois s’offrir un nouveau visage à la faveur de plusieurs initiatives à court et moyen terme.