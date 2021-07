Les JO de Tokyo en direct - Del Ponte et Kambundji 5e et 6e de la finale du 100 m

Voile

Les Jeux olympiques de Lucien Cujean (31 ans) et Sébastien Schneiter (25 ans) sont terminés. Les Genevois ne sont pas parvenus à glisser leur bateau dans le top 10 des qualifiés pour la Medal Race finale à l’issue des douze premières régates dans la catégorie «49er».

Lucien Cujean et Sébastien Schneiter Sailing Energy/World Sailing (LDD)

Respectivement 18es, 13es et 12es des trois dernières courses disputées samedi sur le plan d’eau de Fujisawa, ils ont dû se contenter de la 14e place finale avec 123 points. Soit 71 de plus que les premiers, les Néo-Zélandais Peter Burling et Blair Tuke. «Maintenant, il s’agit de débriefer et nous donner les meilleures chances d’avancer, a expliqué Lucien Cujean. On a la chance de pratiquer un beau sport. Mais, aux Jeux, le niveau est très élevé.»