Covid-19 – Déjà à bout, le personnel des EMS craint des licenciements Les nombreux décès et la diminution des entrées dans ces établissements pourraient avoir des conséquences sur l’emploi. Les syndicats dénoncent. Laurence Bezaguet Grobet

Les collaborateurs craignent des baisses imposées de leur taux d’occupation, voire des licenciements. Keystone

Particulièrement exposé au coronavirus, au front depuis maintenant une année, «le personnel des EMS (établissements médico-sociaux) a vu s’accentuer les difficultés, la pression et la péjoration de ses conditions de travail», ont relevé ce mardi matin les syndicats SIT, Unia et SSP lors d’une visioconférence. Malgré tous leurs efforts, des collaborateurs craignent des baisses imposées de leur taux d’occupation, voire des licenciements. Entre les décès de résidents touchés par le Covid et la réticence d’aînés à entrer dorénavant en EMS, ce sombre scénario n’est pas à exclure.

Inimaginable pour les syndicats! «Licencier aujourd’hui dans ce secteur serait un manque de reconnaissance envers ce personnel qui a pris des risques pour sa santé et celle de ses proches», dénonce ainsi Clara Barrelet, secrétaire syndicale du SIT.