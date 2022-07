Pâquis – Déjà 107 interpellations pour deal cette année Des opérations sont menées par la Brigade voie publique et stupéfiants alors que les doléances sont en augmentation dans le quartier. Léa Frischknecht

À Genève, les scènes de deal et de consommation de crack sont devenues courantes dans le quartier des Pâquis, surtout dans et autour de l’école. LAURENT GUIRAUD

Depuis le début de l’année 2022, la Brigade voie publique et stupéfiants (BVPS) a mené plus d’une centaine d’opérations contre le deal de rue dans le quartier des Pâquis, rapporte la RTS. Celles-ci ont mené à 107 interpellations. Selon Michel Guex, chef de section police judiciaire à la police cantonale genevoise, une «pression particulière» a été mise dans le quartier à la suite de nombreuses doléances des habitants et commerçants.

Si certains habitants des Pâquis regrettent la discrétion de la police dans le quartier, Michel Guex, toujours au micro de la RTS, assure qu’une trop grande visibilité fait inévitablement fuir les dealers dans d’autres quartiers. «Le but est d’un côté d’assurer de la visibilité en faisant de la prévention, et de l’autre de faire de la répression. Mais quand on est discrets, les citoyens ne voient pas le travail qui est fait.»

