Votation cantonale sur les horaires des magasins – «Dégrader les conditions de travail des vendeuses, c’est exclu!» Le comité unitaire opposé à la réforme lance sa campagne en critiquant les arguments des partisans du projet. Eric Budry

Outre trois ouvertures dominicales supplémentaires par an, la réforme retarde la fermeture du samedi de 18 à 19 heures et supprime la nocturne du jeudi. PAOLO BATTISTON

Le 28 novembre, les Genevois sont appelés à s’exprimer une nouvelle fois sur les horaires dans le commerce de détail. Mardi, le comité unitaire «Non à la dégradation des conditions de travail des vendeuses et des vendeurs» a entamé sa campagne. Ses membres déplorent notamment qu’aucune compensation n’a été accordée aux salariés en contrepartie de l’extension des horaires et que le projet émane du Conseil d’État, lequel est ainsi sorti de son rôle d’arbitre du partenariat social.

Adoptée le 30 avril 2021 par une majorité du Grand Conseil formée de la droite et du MCG, la réforme prévoit des fermetures à 19 heures toute la semaine (y compris le samedi) et introduit trois dimanches d’ouverture annuels (en plus de celle du 31 décembre qui est un jour férié à Genève). Mardi, deux vendeuses ont témoigné de l’impact négatif sur leur vie familiale et sociale de la fermeture retardée du samedi. «C’est le seul jour de la semaine où l’on peut avoir une vraie soirée avec des amis ou les enfants, et l’on va encore nous la rogner», critique l’une d’elles.

«Un signe de mépris»

Jocelyne Haller, députée d’Ensemble à Gauche, affirme ensuite que ce projet est «un signe de mépris» envers la volonté populaire. Elle fait référence à l’acceptation par les Genevois, en 2016, du contre-projet à l’initiative «Touche pas à mes dimanches!» laquelle autorisait trois ouvertures dominicales mais en les conditionnant à l’existence d’une convention collective de travail (CCT) étendue. Or, s’il existe une CCT aujourd’hui, elle n’est pas étendue. Ce n’est plus déterminant puisque le projet soumis fait sauter cette condition.

«Le samedi est le seul jour de la semaine où l’on peut avoir une vraie soirée avec des amis ou les enfants, et l’on va encore nous la rogner.» Témoignage de Maria, active dans la vente depuis 23 ans

Joël Varone, secrétaire de la faîtière syndicale, assure de son côté que «chaque extension des horaires accordée au fil des années s’est accompagnée d’une augmentation des besoins en flexibilité des employés ainsi que de la proportion des temps partiels dans le secteur». Selon ses données, si 12% du personnel était à temps partiel en 1970, le taux s’établissait à 46% en 2016.

Arguments écartés

Le comité s’attaque enfin aux arguments avancés pour justifier la réforme: lutter contre le tourisme d’achat et les achats en ligne, ainsi qu’offrir de meilleures conditions-cadres à un secteur mis en difficulté par la pandémie. Sur ce dernier point, Pierre Eckert, député Vert, renvoie à la dernière enquête conjoncturelle qui montre que, en septembre, la situation est bonne dans le secteur, voire excellente concernant l’alimentaire.

Quant aux achats transfrontaliers, ils ne seraient pas diminués, selon Alexandre Eniline, du Parti du Travail, «car ils sont motivés par la différence de prix, pas par les horaires». «De toute façon, ce n’est pas une loi conçue pour ouvrir davantage les magasins, c’est une loi qui a été écrite pour éviter d’avoir à négocier une CCT avec les syndicats», conclut Pablo Cruchon, député d’Ensemble à Gauche.

