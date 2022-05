Lettre du jour – Définition de l’informatique Opinion Courrier des lecteurs

Genève, 29 avril

L’informatique est la discipline qui permet de gagner du temps en en faisant perdre aux autres.

Tout le monde connaît les répondeurs de l’État de Genève: «Si vous désirez tel service, tapez 1…» C’est vous qui faites le travail de la téléphoniste que l’État n’engage plus (sans doute pour combattre le chômage).

Non seulement vous devez faire ce travail, mais en plus on vous assène un interminable blabla et vous devez vous estimer heureux quand, au terme des minutes que vous avez perdues, on ne vous répond pas tout simplement qu’il faut écrire.

Le sommet, c’était le numéro figurant dans l’annuaire de l’Administration cantonale qui répondait: «Désolé, ce numéro n’existe pas.»

Les privés s’y sont mis aussi et rivalisent avec l’État en matière d’inefficacité. Dernier exploit en date: un service qui vous décharge de l’administration relative à vos employés de maison. Ce service très professionnel s’occupe de tout.

Une fois par année, vous remplissez un formulaire: vous recevez un bulletin de versement pour payer les charges sociales et votre cotisation à ce service et La Poste vous apporte le certificat de salaire à remettre à la femme de ménage. On ne fait pas mieux. Trop beau pour subsister à l’ère de l’informatique!

Et voilà ce service qui exige de vous que, chaque mois, vous vous branchiez sur votre compte, introduisiez un mot de passe, cherchiez la bonne rubrique, contrôliez le montant du salaire déclaré et le confirmiez. Cinq opérations à refaire douze fois par an!

Voici ma réaction! J’ai écrit à ce service: «La connerie doit être stigmatisée. Il faut la traquer et la dénoncer partout où on la rencontre. À présent, c’est chez vous que je la rencontre… Je ne bougerai pas le petit doigt pour faire votre travail à votre place.»

Alain Marti

