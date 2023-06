Manifestation pour le climat à Genève – Défilé pédestre et cortège à vélo font jonction pour la même cause Douze organisations genevoises et de France voisine s’étaient mises ensemble ce samedi après-midi, à l’occasion de la Journée mondiale du vélo et à deux semaines de la votation cruciale du 18 juin. Thierry Mertenat

Genève, le 3 juin 2023. Départ du cortège après un rassemblement en début d’après-midi sur la place Lise-Girardin. LAURENT GUIRAUD

Un titre rassembleur, «Le Grand Genève pour le climat», une manifestation dédoublée, à pied et à vélo, pas moins de douze organisations partenaires: sur le papier, le casting annoncé aurait dû rassembler beaucoup de monde. Sur le bitume, au départ du cortège, place Lise-Girardin, ce samedi à 14 h, ils ne sont guère de plus de 100, essentiellement des aînés, motivés et remuants. À l’arrivée, une heure plus tard, sur la place Neuve, la jonction avec les cyclistes partis de France voisine grossit les rangs, sans non plus atteindre cette jauge populaire que la cause défendue réclame.

Responsabilité partagée

Pour les manifestants, le message énoncé le long du parcours est clair: il est important de voter oui le 18 juin prochain à la loi climat. C’est dit et redit. Mais les revendications portées par les personnes qui ont pris part à cette double manifestation vont largement au-delà des échéances politiques et de la mobilité. «La Suisse et la France, en tant que pays riches, ont la responsabilité de mener une politique climatique ambitieuse», explique Mathias Schlegel, porte-parole de Greenpeace Suisse.

Activer les leviers

Il ajoute: «Nous avons largement profité du climat et de la biodiversité par le passé. Il est donc normal que nous activions tous les leviers possibles pour réaliser les objectifs climatiques de l’Accord de Paris. Pour la Suisse, cela signifie notamment rendre les activités de la place financière climato-compatibles. Il faut aussi que l’on s’attaque à la consommation de masse, qui nous rend responsables de plus d’émission de gaz à effet de serre hors de nos frontières que dans notre pays.»

Percussions, danse et répertoire chanté: la manifestation ne manquait pas d’animation pour se faire entendre dans la rue. LAURENT GUIRAUD

Pour donner le plus large écho possible à ces revendications, la masse critique n’était pas atteinte samedi après-midi à l’occasion de cette manifestation. «Le Grand Genève pour le climat» manquait de têtes, de voix, malgré l’accompagnement stimulant d’un danseur-chorégraphe sachant donner de l’élan aux seniors. Ces derniers, ces dernières étaient majoritaires, la relève était à la plage.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.