Perspectives financières – Déficit ou pas, Standard & Poor’s attribue une bonne note à Genève La notation du Canton reste stable malgré les déficits et le refus du budget. Nathalie Fontanet s’en félicite, mais… Eric Budry

Le 16 septembre 2021, le Conseil d’État in corpore avait présenté son projet de budget 2022. Trois mois plus tard, le Grand Conseil refusait d’entrer en matière FRANK MENTHA

L’agence de notation Standard & Poor’s (S & P) ne semble pas trop paniquée par l’état financier du Canton de Genève. Elle a confirmé la note de référence à long terme AA- qu’elle avait déjà attribuée. Selon l’agence, «l’économie diversifiée du canton et son niveau de revenus élevés l’aideront à résister à l’impact de la pandémie et à maintenir des finances équilibrées», souligne un communiqué du Département des finances et des ressources humaines de Nathalie Fontanet.

Petit bémol: si le canton affiche une gestion financière rigoureuse, S & P relève qu’il a de grandes difficultés à mettre en œuvre des réformes structurelles permettant de contenir les dépenses. Une remarque qui ne paraît pas avoir trop déplu à la conseillère d’État et responsable des Finances Nathalie Fontanet.