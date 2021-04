Lettre du jour – Déficit, fiscalité et coût de la vie Opinion Courrier des lecteurs

LAURENT GUIRAUD

Grand-Saconnex, 30 mars

Un Conseil d’État renouvelé, à majorité de gauche, va entrer en fonction. Il doit faire face à d’importants enjeux financiers.

Le déficit 2020 est heureusement moins grave que prévu, mais il reste élevé et les perspectives ne sont guère réjouissantes, avec une crise sanitaire qui dure. L’État doit se montrer plus efficient sur certains points (viser une meilleure répartition des tâches entre les échelons hiérarchiques, moins de contrôles et davantage de confiance, redimensionnement de certains états-majors), mais ses charges augmentent de toute façon alors que la précarité s’accroît.

Dans ce contexte, la réévaluation des actifs immobiliers (+220 millions), proposée par une magistrate de droite, rappelons-le, s’impose, surtout si l’on considère les énormes gains réalisés par les milieux immobiliers ces dernières années du fait de la baisse des taux hypothécaires, non répercutée, ou si peu, sur les loyers, comme l’ont dénoncé en particulier la banque Raiffeisen ou le professeur Thalmann de l’EPFL.

L’augmentation de l’imposition de la fortune, réclamée par certains milieux de gauche, doit être évitée.

L’augmentation de l’imposition de la fortune, réclamée par certains milieux de gauche, doit en revanche être évitée, car cette imposition est déjà dans notre canton la plus élevée de Suisse, mais d’autre part aucune baisse ne doit être consentie, si l’on considère que l’inégalité des revenus est 50% plus élevée à Genève qu’en moyenne suisse (Office cantonal de la statistique, décembre 2019).

Quant à la Caisse de pension des fonctionnaires (CPEG), il faut rappeler que son assainissement a déjà fait l’objet de deux votations (en 2013 et en 2019) et que ses prestations ont été amputées de 17%. Il n’y a donc plus à y toucher. Par ailleurs, les salaires des fonctionnaires n’ont pas été indexés depuis 2010.

Enfin, sur un autre sujet, il conviendrait de prendre des mesures visant à réduire les coûts de la santé (exemples: correction à la baisse du prix excessif de certaines prestations, carnet de santé comme au Danemark). La place me manque ici pour aborder ce point, que j’ai développé dans un précédent courrier.

Jacques Morard

