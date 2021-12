Conflit syndical – Défiance envers le conseil de fondation de l’École internationale Le licenciement d’un enseignant jugé injustifié par les Prud’hommes attise les tensions entre le personnel et le conseil de fondation. Marianne Grosjean

L’école internationale connaît des tensions internes. LAURENT GUIRAUD

Le torchon brûle entre les représentants du personnel de l’école internationale (Ecolint) et son conseil de fondation. Depuis la dénonciation de la convention collective de travail (CCT) par ce dernier fin septembre, les tensions sont vives.

Abo Conflits du travail La CCT de l’École internationale dénoncée Dernier chapitre du conflit, la décision récente du Tribunal des prud’hommes qui considère «injustifié» le licenciement d’un enseignant de l’Ecolint en 2019 et donne tort à l’institution. C’est l’occasion pour deux syndicats – Unia et SSP – d’alerter à nouveau la presse.

«L’enseignant a été licencié après avoir lancé l’alerte sur un cas de relation amoureuse supposée entre une enseignante et un élève», expose son avocat, Me Maxime Clivaz. Le maître avait été mis au courant par la mère de l’élève en question, qui avait vu sur le portable de son fils des messages dérangeants entre cette professeure et son fils, détaille le jugement.

«Le tribunal a souligné que l’enseignant, qui était également représentant du personnel, avait non seulement suivi à la lettre le processus interne pour faire remonter l’information, mais qu’il avait aussi signalé le non-respect des règles internes. La volonté de nuire mise en avant par la direction n’a pas été retenue par les juges. L’institution a donc été considérée comme fautive de n’avoir pas respecté la CCT», poursuit l’avocat.

Une attitude irrespectueuse

Pour l’Ecolint, qui répond à nos sollicitations par un communiqué de son conseil de fondation, «si le Tribunal des prud’hommes a tranché que le licenciement n’aurait pas dû être prononcé de manière immédiate, il n’en demeure pas moins que l’Ecolint, en tant qu’employeur et garant d’une attitude respectueuse de la part de ses collaborateurs et collaboratrices, ne pouvait accepter le comportement importun de cet enseignant». Le texte mentionne des invectives de ce dernier envers une membre de la fonction publique vaudoise. «ll était impensable qu’il reste en poste après avoir eu des excès de langage et une attitude susceptible de porter atteinte à la bonne réputation de l’Ecolint.»

Pour les syndicats, ce jugement des Prud’hommes illustre «la forte protection» apportée par la CCT aux employés. Or cette CCT devrait prendre fin en août 2022, au profit d’une nouvelle version, contestée par les représentants du personnel et des parents d’élèves.

Vote de défiance

Autre illustration du conflit, un récent et massif «vote de défiance» envers le conseil de fondation, à l’occasion d’une assemblée consultative réunissant près de 400 personnes en présentiel et près de 500 personnes en virtuel. Soit des membres du personnel, de parents d’élèves et d’anciens de l’école. Pour sa défense, le conseil de fondation précise que cette réunion extraordinaire de consultation ne donnait lieu «à aucun pouvoir de décision».

Enfin, les syndicats et les enseignants présents à la conférence de presse craignent «un nouveau management pyramidal» qui mettrait à mal «le fonctionnement consultatif unique de l’Ecolint», pour en faire «une énième école privée». Une affirmation fermement combattue par le conseil de fondation.

Marianne Grosjean est journaliste à la rubrique Genève spécialisée dans les enjeux de société. Auparavant, elle s’est occupée pendant 4 ans de la critique littéraire. Elle a reçu une distinction au Swiss Press awards 2019 catégorie online, pour le longform itinérant “Compostelle prend deux ailes”. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.