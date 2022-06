Danse contemporaine – Déferlement féminin sur la première demi-saison de l’ADC Alors que le Ballet Junior présente cette semaine son «Mix 28» au Pavillon, celui-ci divulgue son début de programmation pour 2022-2023. Katia Berger

Sur un tapis de mousse, les quatre interprètes de «Earths», par Louise Vanneste, renouent avec les sensations perdues que procurait jadis la terre. CAROLINE LESSIRE

Avec un parfum de vacances, le Ballet Junior de Patrice Delay et Sean Wood présente chaque fin de saison son second «Mix» de l’année, qui voit de nouveaux fleurons de la chorégraphie internationale entrer au répertoire de la jeune compagnie. Ils seront ainsi, à l’occasion d’une 28e collection, plus de 40 élèves de 1e, 2e et 3e années à interpréter du 22 au 25 juin trois nouvelles pièces, dont une chorégraphiée expressément pour le BJ par le complice Ioannis Mandafounis, positivement intitulée «Yes».

«Yes», une pièce conçue spécialement pour le Ballet Junior par Ioannis Mandafounis. MARK HENLEY/PANOS PICTURES

Le Flamand Jan Martens, intervenant régulier au sein de l’école, confie quant à lui 45 minutes du virtuose «Any attempt will end in crushed bodies and shattered bones» créé en 2021, tandis que la Française Maud Le Pladec collabore pour la première fois avec les danseurs genevois en leur léguant un extrait de sa pièce «Twenty seven perpectives» – juste avant de filer à Avignon dévoiler sa nouvelle création.

Le Ballet Junior intègre à son répertoire un extrait des «Twenty seven perpectives» de Maud Le Pladec. MARK HENLEY/PANOS PICTURES

À noter, pour couronner l’année scolaire, que le Pavillon de la danse accueillera dans la foulée, ce 30 juin, deux spectacles portés par les apprentis du CFC danseur-euse interprète orientation contemporaine, qui fête ses 10 ans d’existence: l’un signé Melissa Ellberger, l’autre Laurence Yadi et Nicolas Cantillon.

Communication post-virale

Sans tambours ni trompettes, l’ADC annonce en outre par voie électronique sa programmation pour la première moitié de la saison à venir, d’août à décembre. Les successifs traumatismes des mesures sanitaires ont en effet eu pour double conséquence sur l’institution qu’elle se projette avec prudence, de semestre en semestre, et qu’elle renonce, un temps, aux conférences de presse.

Ruth Childs explore l’explosion, de douleur ou de violence, dans «Blast!» à voir fin août. GREGORY BATARDON

À l’écran, on constate d’abord l’écrasante majorité de femmes invitées à fouler le splendide plateau de la place Sturm. Hormis «An Evening with Raimund», un hommage au chorégraphe allemand Raimund Hoghe (1949-2021), que rendront, dans le cadre de La Bâtie, Emmanuel Eggermont et Lucas Giacomo Schulte avec dix interprètes phares de l’artiste, pas moins de onze créatrices sont attendues.

Davide-Christelle Sanvee danse la genèse du Pavillon de la danse dans «À notre place». GREGORY BATARDON

Toujours sous l’égide conjointe de La Bâtie et de l’ADC, c’est la Genevoise d’origine anglo-américaine Ruth Childs qui ouvrira les feux avec son solo «Blast!» sur le fil du rasoir entre douleur et violence corporelles. À l’occasion de la rencontre entre danse et arts visuels organisée au Pavillon et au Commun, trois artistes se succéderont fin septembre et début octobre. Avec «À notre place», Davide-Christelle Sanvee reviendra sur l’avènement laborieux d’un espace dévolu spécialement à la danse à Genève, Ceylan Öztrük observera les effets somatiques de la différenciation sociale dans sa pièce de groupe «Orientalen», tandis qu’Isabel Lewis, accompagnée par le collectif zurichois The Field, abordera le corps en mouvement comme un assemblage multiorganique dans «Scalable Skeletal Escalator».

Émergentes, aguerries, régulières

Si la troisième édition du temps fort Emergentia déploiera en novembre les créations d’Emma Saba, Soa Ratsifandrihana et Mélissa Guex, trois chorégraphes de renom seront également accueillies: la Franco-Algérienne Nacera Belaza avec son «Onde» pour cinq interprètes, la Française Betty Tchomanga avec des «Leçons de ténèbres» pleurant la destruction de la planète, et la Belge Louise Vanneste qui donnera à percevoir «Earths» au bout du lac.

Sachez enfin que les activités régulières de l’ADC reprendront elles aussi dès la rentrée, à savoir les Pratiques corporelles matinales données par Cindy Van Acker, La Milonga du Pavillon organisée par Marthe Krummenacher et Braulio, les Ateliers corporels dispensés par Caroline de Cornières et les Ateliers d’écriture gérés par Manon Reith.

Katia Berger est journaliste au sein de la rubrique culturelle depuis 2012. Elle couvre l'actualité des arts de la scène, notamment à travers des critiques de théâtre ou de danse, mais traite aussi parfois de photographie, d'arts visuels ou de littérature. Plus d'infos

