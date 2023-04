PIERRE ALBOUY

Genève, 4 avril

La santé n’est pas un produit de consommation. C’est un bien commun qu’il faut protéger des politiques économiques soumises aux mécanismes de l’offre et de la demande, et à une solidarité restreinte.

Les fonctions essentielles du système de santé publique sont le développement et la garantie de l’efficacité des actions de prévention et de promotion de la santé. La santé publique aborde la santé de façon collective et sa finalité est d’améliorer l’état de santé de la population.

La course à la rentabilité imposée aux hôpitaux et aux autres institutions publiques de soins s’est traduite par une pression accrue sur le personnel soignant, qui s’est manifestée par des arrêts de travail fréquents pour épuisement et burn-out. Le manque des ressources allouées à la réalisation du travail des soignants a un impact direct sur la qualité des soins proposés et le bien-être des patients.

Il est nécessaire d’explorer de nouvelles pistes pour rationaliser les coûts de la santé, plutôt que de livrer les patients aux cliniques privées ou faire des économies sur le dos des travailleurs.

Comment est-il possible que des investissements financiers venant des contribuables au profit d’entreprises privées puissent être si massifs, alors que les appels à l’aide des travailleurs du domaine de la santé au sujet de leurs conditions de travail et du manque de ressources ne soient pas entendus?

Les enjeux de santé publique sont plus que jamais au cœur des préoccupations de la société et des citoyens et influent les décisions politiques que ce soit en termes de sécurité sanitaire ou de prévention.

Permettre à toutes et tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être à tout âge sont des conditions essentielles au développement d’une société saine.

Ana Barciela Villar

