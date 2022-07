Anne Hiltpold, quelle est la motivation principale qui vous a poussée à vouloir accéder au Conseil d’État?

C’est d’amener un peu de renouveau, aussi bien au sein du parti que du gouvernement cantonal. Je pense que mon parcours politique et mon expérience à l’Exécutif d’une grande ville comme Carouge est un atout. Et je me réjouis de faire campagne avec ma colistière, Nathalie Fontanet, que j’admire beaucoup. Je souhaite donner une bonne image de la droite, une droite qui défend l’économie et les PME.