Football – La France maintenue de justesse, les Pays-Bas et la Croatie qualifiés pour le final four Pour son dernier match avant la Coupe du Monde, la France a été battue par le Danemark (2-0). Malgré cette défaite, les Bleus se maintiennent à l’échelon supérieur de la Ligue des Nations.

Match à oublier pour Mbappé et l’Équipe de France. keystone-sda.ch

L’équipe de France s’est maintenue en Ligue A (première division) de la Ligue des nations malgré sa défaite (2-0) dimanche à Copenhague contre le Danemark, dans l’ultime rencontre avant ses débuts en Coupe du monde en novembre.

Les Bleus ont cédé coup sur coup en première période face aux Danois de Kasper Dolberg et Andreas Skov Olsen (33e et 39e), et ne doivent leur 3e place de groupe qu’à la victoire (3-1) de la Croatie en Autriche, qui condamne les Autrichiens à la relégation. Les Français retrouveront les Danois le 26 novembre à Doha pour leur deuxième match du Mondial.

Les Français peuvent remercier la Croatie, sans qui ils auraient été relégués en Ligue B. Vainqueurs des Autrichiens, les Croates permettent à l’équipe de Didier Deschamps de terminer troisième de son groupe de Ligue des Nations, un point seulement devant l’Autriche, et d’ainsi éviter une descente dans la division inférieure.

Les Pays-Bas et la Croatie qualifiés pour le final four

Les Pays-Bas se sont qualifiés pour la finale à quatre de la Ligue des nations après s’être imposés 1 à 0 face la Belgique, grâce à un but de Virgil van Dijk (73e), dimanche soir à l’ArenA Johan Cruyff à Amsterdam. Les Néerlandais terminent en tête du groupe 4 devant la Belgique, la Pologne et le pays de Galles, et disputeront la phase finale de la compétition programmée du 14 au 18 juin 2023 dans un pays encore à déterminer.

Il en va de même pour la Croatie, qui termine en tête de son groupe après avoir battu l’Autriche. Avec 13 points, les coéquipiers de Luka Modric devancent de justesse le Danemark, 12 points.

Lundi seront connues les deux autres équipes qualifiées pour le final four. Dans le groupe 2, l’Espagne et le Portugal peuvent prétendre à la qualification tandis que dans le groupe 3, la Hongrie et l’Italie sont encore en lice pour le dernier ticket.

AFP

