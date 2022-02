JO 2022 - Défaite des curleurs suisses contre la Grande-Bretagne

Curling

Le CC Genève a perdu son sixième match de round-robin, lundi au National Aquatics Centre de Pékin. L’équipe du skip Peter De Cruz s’est inclinée 7-5 devant la Grande-Bretagne à l’issue d’un duel serré qui s’est décidé sur la dernière pierre.

Les Suisses présentent un bilan de trois succès et de trois revers et demeurent en course dans la qualification pour les demi-finales.

Peter De Cruz. AFP

Ils livreront leur prochain match contre les Etats-Unis, champions olympiques en titre, mardi à 2h05.