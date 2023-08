Défaite 3-1 contre Sion – Étoile Carouge est tombé, mais son projet est validé Éliminée par les Valaisans en 32es de finale de la Coupe de Suisse, la formation d’Adrian Ursea a pu constater que ses intentions étaient prometteuses. Il faudra revenir à la Fontenette. Valentin Schnorhk - Carouge

Le buteur carougeois Usman Simbakoli est à genoux, mais le groupe stellien suit à la lettre les préceptes de l’entraîneur Adrian Ursea. BASTIEN GALLAY/GALLAYPHOTO

Il souffle un air nouveau du côté d’Étoile Carouge. Il dissémine les effluves d’un football de caractère et audacieux. Il est forcément insufflé par Adrian Ursea, arrivé début juin à la tête du club. Et difficile de ne pas accorder au Roumain un grand crédit dans la sérieuse performance qu’ont réalisé les Stelliens face à Sion, en 32es de finale de la Coupe de Suisse vendredi. Il n’y aura certes pas de qualification à la clé, avec une défaite 3-1 qui récompense le réalisme sédunois et sanctionne celui qui a manqué côté carougeois. Mais sans que cela ne remette en cause le projet. C’est même tout le contraire: il le valide.