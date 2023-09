Défaite 0-1 face à YB – Ce Servette a vraiment besoin d’une bonne pause Après leur revers contre Young Boys dimanche, les Grenat réalisent leur pire début de saison depuis le retour en Super League. La trêve internationale est salutaire. Valentin Schnorhk

L’été a été intense pour Enzo Crivelli, Timothé Cognat et les autres. Les Grenat ont deux semaines pour souffler. BASTIEN GALLAY

Cette fois, Servette ne peut plus faire illusion. L’Europe ne trompe plus, même si elle est toujours là à revenir taper à la porte. Il n’y a certes pas lieu de l’oublier ou de tirer un trait dessus, au contraire: la prochaine fois que les Grenat joueront à la Praille, ce sera pour y recevoir le Slavia Prague le 21 septembre. L’AS Rome de José Mourinho et le Sheriff Tiraspol seront également au programme de l’automne servettien. Dans l’agenda, on a coché les dates.