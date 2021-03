Hypnose médicale – Dédramatiser les rendez-vous chez le pédiatre Vaccins ou pas, la visite chez le pédiatre est parfois un calvaire. Pour y remédier, la Dre Sabine Zehnder démystifie ce qui se passe en cabinet dans un livre et raconte comment l’hypnose aide à apaiser les consultations. Fabienne Rosset

En lui parlant et en détournant son attention, la pédiatre Sabine Zehnder fait une piqûre à un enfant sans déclencher de pleurs. Nicole Philipp/Tamedia AG

Dans son cabinet pédiatrique de Berne, Sabine Zehnder, spécialiste en pédiatrie du développement et en hypnose médicale, ne compte plus les enfants qui arrivent en salle d’attente en hurlant. Par peur de la piqûre souvent, mais aussi parce qu’ils ne savent pas ce que leur réserve le médecin. Même si, pour la plus grande majorité, ils sont là pour des examens de prévention, que l’on fait de la naissance à leurs 14 ans. Un trac plus qu’une peur réelle, qui se propage par contagion de parents tout aussi tendus face à l’inconnu.

Pour remédier à ces tourments communs, la Dre Zehnder a écrit avec sa consœur Lea Abenhaim «Tout va bien! Ce que je peux découvrir au cabinet pédiatrique…»*, illustré par Thilo Larsson. L’idée? L’ouvrage a deux entrées: l’une destinée aux enfants, l’autre aux parents, dans le but de faire passer la peur des aiguilles et celle du stéthoscope.