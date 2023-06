Le dollar américain est resté soutenu au cours des derniers mois, la résilience inattendue de l’économie américaine faisant reculer les prévisions de récession. Une tendance qui devrait s’inverser durant la deuxième moitié de cette année, notamment par rapport à l’euro, au yen japonais et au franc suisse.

À plus long terme, la suprématie du dollar en tant que monnaie de réserve mondiale continue de soulever des questions. En effet, depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie en février 2022, le débat sur la dépendance du monde à l’égard du dollar et sur la diminution de sa part dans les réserves mondiales s’est intensifié. Étant donné la multipolarisation du monde, une certaine diversification semble inévitable, du fait que certains pays craignent pour la sécurité de leurs actifs de réserve. Les nations dites «non alignées», qui ont refusé de soutenir les sanctions imposées par les États-Unis, cherchent à se prémunir du risque de répercussions si elles poursuivent leurs échanges commerciaux avec la Russie. La Chine a déjà tenté d’augmenter le recours au yuan pour régler les transactions internationales.

«La Chine ne peut prétendre que le yuan offre une alternative crédible.»

Alors que, selon les dernières données du Fonds monétaire international, la part du dollar américain dans les réserves en devises étrangères mondiales se trouve actuellement à son plus bas niveau depuis 1994, il conserve une part supérieure à 40% et un rôle dominant incontesté. À l’exception de l’euro, et de la livre sterling avant les années 70, aucune monnaie ne lui a jamais fait concurrence. Près de 90% de l’ensemble des opérations de change ont pour contrepartie le dollar américain. Les plus grandes quantités d’actifs de réserve en devises étrangères sont détenues par les banques centrales mondiales. Le volume de devises étrangères disponibles à l’échelle mondiale est simplement trop faible pour permettre de diversifier ces portefeuilles de manière significative. Les alternatives au dollar et aux bons du Trésor américain seraient soit moins sûres sur le plan institutionnel, soit moins liquides, soit afficheraient des rendements inférieurs – soit une combinaison des trois. La Chine ne peut prétendre que le yuan offre une alternative crédible tant qu’elle n’aura pas assoupli son contrôle des capitaux. Si l’on exclut les réserves de yuan détenues par la Russie, la monnaie chinoise ne représente que 2,7% des réserves mondiales.

Par ailleurs, pour que sa devise soit considérée comme une monnaie de réserve dominante, un pays doit être une source de demande mondiale, présenter des déficits commerciaux et, ainsi, exporter des capitaux. Ces dernières décennies, le déficit commercial des États-Unis s’est creusé alors que la dépendance mondiale à l’égard du consommateur américain s’est accrue. En pratique, cela signifie que de nombreux exportateurs mondiaux continuent de dépendre des dépenses américaines qu’aucun pays n’est en mesure de remplacer pour l’instant. En outre, pour des pays comme le Japon et l’Allemagne, le maintien d’un excédent commercial est source de fierté nationale, tandis que pour d’autres, comme la Chine, un déficit commercial pourrait être problématique compte tenu des fragilités macroéconomiques actuelles et de la fuite des capitaux qu’une telle évolution pourrait entraîner. Enfin, il est peu probable que les flux de diversification des réserves puissent à eux seuls enclencher des mouvements sur le marché des changes. Les flux du secteur privé, en réponse aux facteurs macroéconomiques mondiaux, tendent à être beaucoup plus importants et à influencer les mouvements de devises. En résumé, nous ne pensons pas qu’une diversification limitée des réserves en devises étrangères au détriment du dollar sera un facteur déterminant de la performance de la monnaie américaine.

Samy Chaar Afficher plus Chef économiste Banque Lombard Odier.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.