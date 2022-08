Se perdre avec Fred Lemire – Dédale de folie furieuse Le Canadien hésite aux lisières de la BD pour mieux égarer dans «Le labyrinthe inachevé». Cécile Lecoultre

Actif sur la scène cartoon européenne depuis une douzaine d’années, Jeff Lemire brouille les pistes avec «Le labyrinthe inachevé». Tout en gardant la boussole d’une création follement indépendante, l’album se démarque dans la rentrée BD, comme un butin conquis aux lisières du genre roman graphique. Conteur à l’éloquence dépouillée, le Canadien a toujours perverti les disciplines, alternant les travaux pratiques super héroïques pour DC et Marvel avec des projets plus personnels.

Effilocher le chagrin

Dans «Le labyrinthe inachevé», cette maîtrise du dérapage contrôlé hante et détourne chaque coin de page. Il y a dix ans que Will, chef de chantier à Toronto, a perdu sa petite fille Wendy et rien ne le terrifie plus que de sentir sa mémoire lui échapper. Il tire le fil du pull-over rouge mité qu’elle aimait, effiloche le chagrin. Les instantanés du passé partent en lambeaux avec une cruauté inexorable et cet écorché sent qu’il devient piqué, fou à lier. Lemire le dessine jusque dans ses poils de barbe hérissés de douleur.

À la colère se substitue une quête fantastique, portée par la conviction que Wendy se cache dans la ville, dans un de ces labyrinthes dont la gamine adorait résoudre les énigmes sur des plans. La géographie mentale se matérialise dans le quotidien de l’ouvrier, dans l’architecture de ses gestes, la construction de ses pensées. Les gratte-ciels de la mégapole pointent des olympes inaccessibles, Will suit le chemin intuitif, tire désormais le fil d’un dédale, le nez sur le macadam.

«Dans ses romans, Murakami crée une autre réalité sous la membrane du monde visible. Un autre monde surréaliste, légèrement fantastique, qui se mêle au nôtre.» Jeff Lemire, bédéaste

Le Canadien Jeff Lemire, un des chocs de la rentrée BD avec «Le labyrinthe inachevé». Futuropolis

Dans des confidences passionnantes en bout d’album, Fred Lemire explique les différentes phases qui ont stratifié cette descente dans les enfers de l’inconscient, tel un Orphée s’en allant défier les dieux pour ramener une improbable Eurydice. «Quelques micro-idées flottaient dans ma tête, sans vraiment prendre forme. J’ai vaguement pensé à un père endeuillé qui descendait dans les sous-sols de ville pour retrouver sa fille perdue. Cette idée était beaucoup plus «pulp» que ce qu’elle est devenue.»

Gratter l’écorce des apparences

En appelant ces mondes flottants où baigne son écrivain de chevet Haruki Murakami, l’auteur donne l’impression de garder la mainmise sur ce royaume. «Dans ses romans, Murakami crée une autre réalité sous la membrane du monde visible. Un autre monde surréaliste, légèrement fantastique, qui se mêle au nôtre. Il n’est jamais traité comme surnaturel, il est simplement vécu et accepté par les personnages.» Alors Lemire s’est mis lui aussi à gratter l’écorce des apparences.

