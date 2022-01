Tennis – «Déçu et mal à l’aise», Novak Djokovic a quitté l’Australie Novak Djokovic, qui a vu son recours contre l’annulation de son visa rejeté, a affirmé qu’il respectait le verdict et s’est envolé pour Dubaï dans la soirée de dimanche (heure australienne).

Novak Djokovic à l’aéroport de Melbourne dimanche soir. AFP

Novak Djokovic, «extrêmement déçu» par la décision de la Cour sur son expulsion, a affirmé dans un communiqué qu’il respectait le verdict et a quitté le pays sans disputer l’Open d’Australie, qui débute lundi. Le No 1 mondial a pris un vol Emirates pour Dubaï dimanche à 22h30, heure australienne (12h30 en Suisse).

Le communiqué de Djokovic

«Je vais maintenant prendre un peu de temps pour me reposer et récupérer, avant de faire d'autres commentaires, a dit le Serbe. Je suis extrêmement déçu de la décision, qui signifie que je ne peux pas rester en Australie et participer à l'Open d'Australie. Je respecte la décision de la Cour et je coopérerai avec les autorités compétentes en ce qui concerne mon départ d'Australie.»

«Je suis mal à l'aise sur le fait que l'accent ait été mis sur moi ces dernières semaines, et j'espère que nous pourrons tous maintenant nous concentrer sur le jeu et ce tournoi que j'aime, a-t-il poursuivi. Je voudrais souhaiter aux joueurs, aux officiels, au personnel, aux bénévoles et aux fans tout le meilleur pour le tournoi. J'aimerais enfin remercier ma famille, mes amis, mon équipe et mes supporters pour leur soutien. Vous avez été d'une grande aide.»

«Djokovic peut revenir dans son pays la tête haute et regarder tout le monde droit dans les yeux» Aleksandar Vucic, président de la Serbie

De son côté, le gouvernement australien s’est félicité dimanche du rejet par la Cour fédérale d’Australie du recours du Serbe, contre l’annulation de son visa et son expulsion.

«La politique ferme de protection des frontières de l’Australie nous a maintenus en sécurité pendant la pandémie» de Covid-19, a affirmé le ministre de l’Immigration, Alex Hawke, dans un communiqué. «Les Australiens ont fait de grands sacrifices pour en arriver là et le gouvernement Morrison est fermement décidé à protéger cette position», a-t-il ajouté.

Le président serbe Aleksandar Vucic a estimé dimanche que les autorités australiennes s’étaient «humiliées elles-mêmes» en décidant d’expulser Novak Djokovic.

«Ils pensent qu’avec ces dix jours de mauvais traitements, ils ont humilié Djokovic», a dit le président serbe à la presse locale. «Ils se sont humiliés eux-mêmes, Djokovic peut revenir dans son pays la tête haute et regarder tout le monde droit dans les yeux».

La réaction de l’ATP Afficher plus «La décision rendue aujourd’hui (dimanche) de confirmer l’annulation du visa australien de Novak Djokovic met un terme à une série d’événements profondément regrettables», écrit l’ATP, qui souligne que «les décisions de justice concernant des questions de santé publique doivent être respectées» mais que «l’absence (de Djokovic) à l’Open d’Australie est une perte pour le tennis».

AFP/Sport-Center

