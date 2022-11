Les Pâquis – Découvrons la cuisine indienne de la rue Little India Street Kitchen propose des plats populaires servis sur les trottoirs du nord de l’Inde. Délicieux et… très pimenté. Alain Giroud

Sarpreet Singh, le cuisinier du restaurant Little Strret India Kitchen au 29 rue de Lausanne. Lucien FORTUNATI

Si vous aimez la cuisine indienne traditionnelle européanisée comme elle est proposée dans la quasi-totalité des restaurants, réservez au Little India de la rue du Prieuré. Si vous désirez découvrir une facette plus authentique de cet art culinaire, alors foncez à la rue de Lausanne dans la succursale «Street kitchen». Dans une ambiance bon enfant, votre hôte, Tdreess, vous proposera des saveurs originales et succulentes. Qui ont subjugué, nous dit-on, quelques stars de Bollywood de passage à Genève.