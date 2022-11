Démarrons par Bousbir, le quartier chaud de Casablanca, au Maroc. Dès le 22 novembre, on apprend à la salle d’exposition de l’UNIGE, 66, bd Carl-Vogt, que cette immense maison close à ciel ouvert a été construite en 1923 sur ordre de l’administration française, afin d’encadrer la prostitution, principalement au profit des troupes coloniales. L’administration du Protectorat français entendait ainsi «nettoyer» Casa. Quatre cents jeunes femmes, presque toutes d’origine maure, trimaient dans des conditions proches du travail forcé et, contraste choquant, dans un décor somptueux et très soigné digne des Mille et Une Nuits. Leur servitude n’a pris fin qu’en 1955. Conçu par des architectes français dans un spectaculaire style néomauresque, gardé par la police et surveillé par les médecins, Bousbir, principale attraction touristique de Casa, incarnait l’imaginaire exotique et érotique caractéristique de l’orientalisme, avec ses odalisques, ses parfums et ses soieries. «Quartier réservé» est une exposition organisée par le Département de géographie et environnement, en collaboration avec la Haute École de travail social et le Centre Maurice Chalumeau en sciences des sexualités de l’UNIGE. Elle a été montrée l’an dernier à la Villa des arts de Casablanca et incite ses visiteurs à s’interroger: quelle est la place matérielle et symbolique faite aux travailleuses du sexe dans les villes?