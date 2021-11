Solution – Découvrir l’Antiquité par les arts de la table

Le problème Afficher plus

Aujourd’hui, l’évocation du latin et du grec peut intimider. Si elles sont encore enseignées au cycle et au collège, ces langues qu’on qualifie parfois de «mortes» ont perdu du terrain au profit des branches scientifiques – même si Genève demeure l’un des seuls cantons à dispenser à l'ensemble des élèves de 9e année un cours de Langue et culture latines (LCL). L’association Nunc est bibendum vise à rendre vivante auprès du public l’Antiquité dans toute sa modernité, en proposant des activités concrètes autour des arts de la table. ILA