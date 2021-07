Fête nationale – Découvrez le programme des festivités du 1er Août dans les 45 communes genevoises Le virus n’a pas eu raison de toutes les animations de dimanche, mais l’édition 2021 est souvent «allégée» et sur inscription. Sophie Simon

Malgré quelques annulations, de nombreuses communes organisent des réjouissances pour la fête nationale. Le partage et la ferveur restent de mise. JEAN-CLAUDE CHAUDY

Aire-la-Ville

Annulé

Anières

Préau de l’école, route de la Côte-d’Or dès 17 h, sur inscription

Au programme, dès 17 h: buvette, stands de nourriture, jeux pour enfants, Harmonie douvainoise, remise du Mérite aniérois. Le tout suivi du cortège aux lampions, de la lecture du pacte, d’un discours du maire, Pascal Wassmer. Puis hymne national, feu de joie et soirée en musique avec les PEB’S. Formulaire d’inscription, info@anieres.ch/T. 022 751 11 45

Avully

Terrain de tir à l’arc, samedi 31 juillet de 19 h 15 à minuit

19 h 15: ouverture des stands de nourriture proposés par l’Amicale des sapeurs-pompiers et accueil en musique par l’Harmonie d’Avully. 21 h, partie officielle: allocutions du maire, Vincent Mottet, et du député Cyril Aellen. Lecture du pacte et hymne national. 21 h 30: cortège aux lampions (départ du centre commercial de Gennecy). 22 h 30: feux d’artifice – feu de joie. 22 h 50: bal. Minuit: célébration officielle.

Avusy

Centre communal d’Athenaz, dès 18 h 30, sur inscription

Au menu: soupe du 1er Août suivie du repas à partir de 18 h 30. 21 h 15: partie officielle. Allocution du maire, René Jemmely, lecture du pacte et Cantique suisse accompagné par l’orchestre Musicatypique. 22 h: feu d’artifice. Inscriptions en ligne, maximum 500 personnes.

Bardonnex

Hangar de la ferme de Compesières, samedi 31 juillet dès 19 h, sur inscription

Pour célébrer les 50 ans du droit de vote des femmes à l’échelon fédéral, Bardonnex a prévu un «Grütli des femmes» (samedi et non pas dimanche).

La partie officielle se composera d’un message de bienvenue de la maire, Béatrice Guex-Crosier, la lecture du Pacte fédéral du 1er août 1291, et une allocution de l’athlète de haut niveau Celine Van Till. Pour la partie festive, feu de joie et cor des Alpes. Au menu: raclette, saucisses, côtelettes, tartes aux fruits. Inscriptions auprès de la Mairie.

Bellevue

Voir Genthod

Bernex

Signal de Bernex, dès 21 h

21 h: ouverture du site et de la buvette. 21 h 30: discours du maire, Gilbert Vonlanthen, et animation musicale. 22 h: cortège aux lampions (les enfants sont invités à se munir de leur lampion) suivi d’un grand feu de joie. Tables et bancs seront mis à disposition des habitants gratuitement pour fêter le début de soirée «dans votre jardin, dans votre cour, dans votre rue».

Carouge

Terrasses de dix restaurants, de 18 h à 20 h

Concerts de musique folklorique itinérants entre 18 h et 20 h. Dix restaurateurs et cafetiers proposeront des plats typiques suisses, à savourer en écoutant les miniconcerts itinérants qui seront donnés sur leurs terrasses.

Quatre groupes (le cor des Alpes de la Fête des vignerons, la Musique municipale de Carouge, le Trio Impromptu et les Sonneurs de cloches d’Ormont) se relaieront ainsi à dix emplacements: le Café Bienvenue, la Bourse, Wolfisberg, le Café du Marché, le Café du Cinéma, le Poids Public, le Chat Noir, le Bar La Forge, Al Mercato, la terrasse du Cinéma Bio.

Cartigny

Tournée d’un food truck en divers lieux de 18 h à 21 h

La fête «traditionnelle» est annulée, mais un véhicule des sapeurs-pompiers et un tracteur seront en tournée pour vendre soupe (venir avec son récipient) et hamburgers à la population, selon l’horaire suivant: 18 h, cour de la famille Cocquio à La Petite-Grave; 18 h 45 devant la salle communale; 19 h 30 parvis du Temple; 20 h 15 rue du Trabli 24.

Céligny

Annulé

Un petit assortiment de produits du terroir pourra toutefois être retiré le 1er août par les habitants inscrits.

Chancy

Non communiqué

Chancy souhaitant, comme d’autres, réserver l’événement à ses habitants, est la seule Commune à n’avoir pas voulu communiquer son programme aux lecteurs de la «Tribune de Genève».

Chêne-Bougeries

Divers lieux des Trois-Chêne dès 17 h

En raison de la situation sanitaire, la fête nationale prendra cette année la forme d’un tour à vélo dans les trois communes des Trois-Chêne. 17 h: départ de la salle des fêtes de Thônex (via la voie verte). 17 h 15: halte à Chêne-Bougeries, place Colonel-Audéoud, animation musicale. 18 h 15: halte à Chêne-Bourg, place Favre, animation musicale. 19 h 15: halte à Thônex, place Graveson.Partie officielle: animation musicale, allocutions du maire Marc Kilcher et du président du Conseil d’État, Serge Dal Busco. Lecture du pacte et hymne national. 22 h: feux d’artifice et feu de joie à la place des fêtes de la mairie. Aucune restauration n’est prévue.

Chêne-Bourg

Voir Chêne-Bougeries

Choulex

Stade municipal, dès 19 h, sur inscription

Dès 19 h: soupe, pain et fromage offerts par la Mairie (pas de bols à disposition). Saucisses, frites, malakoffs, charcuterie et salade. Buvette. Dès 20 h: sonnerie de toutes les cloches du pays, pendant quinze minutes. Dès 21 h: partie officielle, lecture du Pacte de 1291, mot de bienvenue du maire, Christophe Senglet, allocution de Michel Balestra, président des Services industriels de Genève (SIG), chant du Cantique suisse, DJ ambiance et danse si autorisée.

Les festivités sont limitées aux seuls habitants de la commune et le nombre de places est restreint à 250 personnes. Inscription au secrétariat de la mairie.

Collex-Bossy

Annulé

Collonge-Bellerive

Plage de la Savonnière, dès 18 h, certificat Covid obligatoire

Dès 18 h: soupes, saucisses, frites, raclettes et assiettes valaisannes, servies par les sapeurs-pompiers; pâtisseries et cafés au stand du Collonge Basket Club; food truck siciliano et food truck de spécialités thaïes. 20 h: concert de la Fanfare de Collonge-Bellerive. 21 h 45: Lecture du Pacte de 1291, allocution du maire, Philippe Thorens, hymne national suisse. Feu d’artifice et feu de joie.

Présentation d’un certificat Covid-19 valide et d’une pièce d’identité obligatoire dès 16 ans. 1500 participants maximum (sans réservation).

Cologny

Pré Byron, dès 21 h 15

21 h 15: commémoration patriotique présidée par le maire, Pascal Hornung. Cor des Alpes, message de bienvenue, lever du drapeau, lecture du Pacte fédéral, allocutions du maire et de la présidente du conseil d’administration des TPG, Anne Hornung-Soukup. Embrasement du bûcher, Cantique suisse et prière patriotique. 22 h: feux d’artifice. Accès limité à 500 personnes.

Confignon

Annulé

Corsier

Préau de l’ancien groupe scolaire, de 10 h à 16 h

Un forfait de 10 francs par personne est proposé pour profiter du brunch, composé de grillades et de raclettes (gratuit pour les moins de 16 ans). Des animations pour les enfants sont prévues et aucune inscription n’est requise.

Dardagny

Château de Dardagny, dès 18 h

18 h: ouverture de la fête par le Big Band de Dardagny-Russin. Dès 18 h 30: soupe traditionnelle et grillades servies par les sapeurs-pompiers et les dames paysannes sur l’emplacement du château. Vente de pâtisseries. Bar à cocktails tenu par la Jeunesse de Dardagny-Russin. Production du Big Band de Dardagny-Russin.

21 h: rassemblement du cortège avec lampions. 21 h 40: cérémonie officielle présidée par la maire, Anne Zoller, et allocution de l’ancien président du Conseil d’État Robert Cramer. Cantique suisse. 22 h: clôture de la cérémonie officielle par un feu d’artifice. 22 h 30: bal populaire gratuit animé par Nicolas Tankoff, chanteur musicien. Port du masque obligatoire lors des déplacements.

Genthod

Esplanade du centre communal, 18 h 30-1 h

18 h 30: ouverture de la fête. 19 h: repas préparé par l’Amicale des pompiers de Genthod. 20 h 30: ouverture de la partie officielle, hisser du drapeau, lecture du Pacte fédéral, chant de l’hymne national accompagné par l’Harmonie de Genthod. 21 h 30: spectacle de lumières, de feu et de pyrotechnie. 1 h: clôture de la fête. Au menu: rôti, haricots, salade de pommes de terre, saucisses et frites.

Grand-Saconnex

Divers lieux, de 14 h 45 à 20 h

Un cortège musical constitué de deux chars décorés aux couleurs nationales se déplacera dans la commune et s’arrêtera dans quatre lieux distincts, proposant discours officiels, lecture du Pacte de 1291 et hymne national. Musiciens, comédiens, conseillers administratifs et municipaux défileront.

14 h 45-15 h 10: EMS de Saconnay. 15 h 10-15 h 30: trajet l’Ancienne-Route, route de Colovrex, arrêt à hauteur de l’entrée de la mairie. 15 h 30-16 h 10: mairie. 16 h 10-16 h 30: trajet direction chemin Sarasin, chemin Jacques-Attenville, chemin de l’Erse. 16 h 30-16 h 55: EMS des Pins. 16 h 55-17 h 15: trajet chemin de l’Erse, rue Alberto-Giacometti, rue Sonnex, promenade Rivoire. 17 h 15-17 h 45: promenade Rivoire et fin de la partie officielle. 17 h 45-20 h: animation musicale avec l’équipe de L’été au Pommier.

Gy

Allée des Tilleuls, dès 18 h

Repas et buvette sous tente. La partie officielle débutera à 21 h avec discours, lecture du pacte et embrasement du feu de joie. Une animation musicale est prévue. Toutefois, il ne sera pas permis de danser. L’accès sera autorisé à maximum 350 personnes, mais ne nécessite pas d’inscription préalable.

Hermance

Annulé

La Commune d’Hermance n’organise pas de fête, mais offre à tous les habitants qui se sont inscrits un panier garni du 1er Août. Ce dernier contient du pain, du vin et du fromage à fondue. Ce panier sera à venir récupérer à la mairie dimanche entre 11 h et 13 h. La Tour d’Hermance sera illuminée avec une projection du drapeau suisse.

Jussy

Salle des fêtes et champ voisin dès 19 h, sur inscription

16 h: marche solidaire sur inscription. Départ à la mairie (~8 km), en faveur de la fondation Clair-Vivre. 19 h: repas sur inscription et prépaiement en mairie. Salade de cervelas, saucisse-frites, malakoffs. Pâtisseries au choix et café. 20 h: sonnerie des cloches. 21 h 15: partie officielle. Lecture du pacte, allocution de M. Jean-Luc Boesiger, conseiller administratif de Chêne-Bourg. Hymne national. 22 h: grand feu de joie.

Laconnex

Voir Soral

Lancy

Divers lieux, de 8 h 30 à 20 h 30

La Commune propose trois zones de fête (limitées à 300 personnes chacune). 8 h 30-11 h: place du 1er-Août; 11 h-12 h 30: préaux de l’École du Petit-Lancy; 18 h-20 h 30: place de Pont-Rouge.

Au programme: discours, musiques traditionnelles et petit-déjeuner ou apéritif offert selon l’heure. Deux zones d’animations pour les enfants sont aussi prévues de 14 h 30 à 17 h 30 au parc des Palettes et au parc Louis-Bertrand. Au menu: goûter offert, ateliers lampions et manège ou trampoline.

Enfin, trois zones de tir ont été délimitées pour les feux d’artifice privés de 22 h à minuit au parc Louis-Bertrand, au parc Navazza-Oltramare et au parc des Palettes.

Meinier

Extérieurs et salle communale, de 18 h 30 à 23 h

Au programme: début de la fête avec cor des Alpes dès 18 h 30. Dès 19 h, restauration unique avec un menu offert à toute la population: soupe, pain, fromage et dessert des Dames meynites, buvette, bar à bière. 20 h: sonnerie des cloches. 20 h 30: aubade de la fanfare. 21 h: partie officielle, lecture du pacte et discours de Jean-Jacques Béné. Puis cortège (torches et lampions offerts). 22 h: feu d’artifice par Pyrostars. 23 h: fin de la fête.

Meyrin

Divers lieux, dès 14 h

Un plan des dix sites qui composent la randonnée urbaine avec spectacles, discours, concerts et arts de rue est disponible sur le site.

À retenir parmi ce riche programme: sur le site A, un discours des autorités sera suivi d’une animation pyrotechnique à 20 h 30 et 22 h 30. Sur le site C, karaoké dès 22 h; sur le site E, un jukebox à taille humaine (à 15 h 30, 17 h, 20 h et 21 h 30); sur le site F, théâtre d’objets avec les «Trois petits cochons» (14 h, 15 h 30 et 18 h 30). Sur le site H, spectacle de cirque tous publics (14 h, 17 h et 20 h), et sur le site I, un vaisseau «antigravité», «réponse artistique à la lourdeur de l’état du monde actuel», en continu de 14 h à 23 h. Bien d’autres propositions, comme celle de la fanfare balkanique (16 h, 18 h 30 et 22 h), sont détaillées en ligne.

Des bols du 1er Août seront remis «aux plus valeureux randonneurs urbains» de la journée. Enfin, une zone de tir publique pour les feux d’artifice est prévue sur le terrain de basket de la Campagne-Charnaux, de 18 h à 20 h et de 21 h à 22 h.

Onex

Divers lieux, dès 17 h

17 h: musique aux balcons. Les Onésiens sont invités à jouer et chanter l’hymne national suisse aux fenêtres et balcons. Des animations itinérantes débuteront à 17 h 15: «Ourse», un spectacle de Zanco, performance de cor des Alpes, dégustation d’Onésie (un muscat blanc traditionnel des coteaux onésiens) avec les conseillères administratives. Dès 18 h, la fête se délocalise en bas des habitations. Sur réservation, faites-vous livrer des tables et des bancs afin de vous réunir en petits groupes.

Perly-Certoux

Divers lieux, dès 20 h

La fête nationale se déroulera en trois endroits de la commune dimanche. À 20 h à Perly-Sud, pour les riverains de la route de Saint-Julien à 21 h, à Certoux pour les habitants de ce hameau et à 22 h sur la place de la Mairie pour les habitants de Perly-Village. Un orchestre de jazz manouche, qui accompagne un tap dancer ou claquettiste jouera à chaque étape pendant une petite demi-heure. L’hymne national clôturera chaque étape. Il sera interdit de danser sur la musique. Il n’y aura pas de feu d’artifice, pour éviter les attroupements.

Plan-les-Ouates

Annulé

Pregny-Chambésy

Terrain de sport jouxtant la mairie, de 11 h à 17 h, sur inscription

Au menu: soupe du 1er Août, raclette, frites et saucisses, glaces, à partir de 11 h. 12 h: animation musicale par le groupe folklorique La Gentiane. De 12 h à 16 h: ateliers créatifs pour les enfants. 13 h: allocution de la maire, Mme Isabelle Rasmussen, lecture du Pacte de 1291, montée des drapeaux. 13 h 30 et 14 h 30: animation musicale par le chœur du «Club de yodleurs Alphüttli de Genève». 16 h 30: fermeture des cuisines et des buvettes.

Un prix sera remis pour les plus beaux balcons et/ou les plus beaux jardins décorés aux couleurs helvétiques. Inscriptions par e-mail à info@pregny-chambesy.ch, mention «fête nationale», ou par téléphone au 022 758 98 41.

Presinge

Sur le parvis de la salle communale, de 19 h à 23 h 30, sur réservation

Dès 19 h, repas organisé par l’Amicale 1243, sur réservation, en raison des conditions sanitaires. Au menu: saucisse et salade de pommes de terre. Glaces offertes par la Mairie. Buvette. Vers 21 h 30, départ du cortège formé par les enfants munis de leurs lampions et animé musicalement par le communier Soufiane Chouirdi. Ce cortège se rendra sur l’emplacement du feu. Partie officielle: discours de Guy Mettan, journaliste, écrivain et personnalité politique. Lecture du pacte, chant patriotique et embrasement du feu.

Puplinge

Moutonnerie (route des Brolliets), de 19 h à minuit, sur inscription

19 h: repas (début du service). Soupe campagnarde gratuite, légumes préparés par la famille Bréasson. Soupe cuisinée et servie par l’association Les Puplingeoises. Les bols à soupe «Puplinge 2021» seront en vente sur place au prix de 10 francs/pièce. Saucisses grillées, jambon cuit, salade de pommes de terre, pâtisseries maison, buvette. 20 h: animation musicale avec le groupe Suisse chérie. 21 h: ouverture de la cérémonie par le maire, Gilles Marti. Lecture du Pacte de 1291, allocution de Nadine Jacquier, maire de Ville-la-Grand. Cantique suisse chanté par l’assistance (1re strophe). 21 h 30: animation musicale avec le groupe Suisse chérie. 22 h: distribution de lampions (remis gratuitement aux enfants de Puplinge dans la limite des stocks) sans cortège. Feu de joie (sous réserve). Minuit: clôture de la manifestation. Inscription obligatoire.

Russin

Voir Dardagny

Satigny

Esplanade des fêtes, dès 17 h 30

16 h: départ en calèche des autorités exécutives, accompagnées de la conseillère aux États Adèle Thorens, pour saluer la population. Parcours: esplanade des fêtes-Bourdigny-Choully-Peissy-esplanade des fêtes.

17 h 30 (rampe de Choully 17): apéritif, pains-saucisses offerts par la Commune. 18 h: cérémonie officielle, discours du maire, Willy Cretegny, et allocution de la conseillère aux États Adèle Thorens, lecture du Pacte de 1291, hymne national entonné par le chœur mixte. Durant la cérémonie, le service de boissons sera interrompu. 19 h: fin de l’apéritif et des pains-saucisses offerts. Vente de boissons par l’Amicale des sapeurs-pompiers de Satigny. 21 h: fin de la manifestation. Attention: la manifestation sera limitée à 500 personnes.

Soral

Terrain de jeux derrière l’église, dès 18 h, sur inscription

18 h: accueil des habitants de Laconnex et de Soral. 18 h 30: cor des Alpes Les Fa dièse. 19 h 30: repas chauds et soupe populaire préparés par l’Amicale des sapeurs-pompiers de Soral. 21 h: ouverture de la cérémonie officielle. Lecture du Pacte de 1291 par Mlle Diane Dupraz, hymne national chanté par toute l’assistance. 22 h: feux d’artifice. 22 h 45: musique avec l’orchestre Captiv. Sur inscription uniquement, maximum 500 personnes.

Thônex

Voir Chêne-Bougeries

Troinex

Devant la salle des fêtes, dès 19 h

19 h: souper familial, Amicale des sapeurs-pompiers et Troinextra. Bol de soupe, grillades, salade et pâtisseries. Les bons-repas seront en vente sur place le 31 juillet de 16 h à 20 h et le 1er août dès 16 h. 20 h: sonnerie des cloches. 21 h: cérémonie officielle. Cortège aux flambeaux, feu de joie, hymne national. Participation du groupe folklorique La Colombière.

Événement uniquement en extérieur. L’accès à l’intérieur de la salle est interdit sauf pour les WC. En cas de forte pluie, appelez le 1600 pour savoir si la manifestation est annulée. Les places de parking seront très limitées, venez de préférence à pied ou à vélo. La Mairie rappelle qu’il est interdit de tirer des feux d’artifice et des pétards en dehors de l’emplacement spécialement aménagé par les sapeurs-pompiers.

Vandœuvres

Parc de la Mairie dès 18 h 30, sur réservation

L’entrée du parc se fera uniquement par le chemin des Peutets, sur présentation d’une confirmation de réservation auprès de la billetterie.

18 h 30: accueil et apéritif offert par la Commune. Ouverture des stands de nourriture et boissons (bols de soupe, saucisses, raclette, salade et boissons servis par l’Amicale des sapeurs-pompiers de Vandœuvres, crêpes sucrées, gâteaux et cafés). Ouverture des stands d’animation (bricolages par Mmes Danielle et Muriel Muster, jeux en bois). Animations folkloriques (démonstration et initiation à la lutte par le Club des lutteurs de Carouge, cors des Alpes par les Sonneurs de Savoye, musique suisse par le duo Sopraneon, Dorothéa Schaab au chant et Francis Planchamp à l’accordéon). 20 h: sonnerie des cloches. 20 h 15: animations musicales folkloriques. 20 h 30: rassemblement pour la partie officielle. Ouverture par le maire, Laurence Miserez. Prière patriotique chantée par l’assistance. Allocution de M. Antonio Hodgers, conseiller d’État. Cantique suisse. 21 h 30: cortège aux lampions (vente de lampions et insignes sur place). 21 h 45: feu de joie.

Vernier

Divers lieux de 14 h à 21 h

Pour la deuxième année consécutive, la fête du 1er Août se réinvente et devient le «1er Août des voisins». Le principe: invitez vos voisins, vos amis, votre famille à passer un moment convivial autour d’un repas le 1er août. À cet effet, la Ville de Vernier met à votre disposition des tables et des bancs, ainsi que des affiches à télécharger et à poser dans vos allées d’immeubles. Des affiches sont également disponibles au Service guichet prestations.

La musique est également au rendez-vous de ce 1er Août revisité. Des groupes de musique traditionnelle et actuelle sont à retrouver sur différents sites de la commune tout au long de l’après-midi et en soirée. Retrouvez ces moments musicaux et festifs au Lignon, à Châtelaine, à Vernier-Village, aux Avanchets et aux Libellules entre 14 h et 21 h (programme détaillé).

En cas de temps incertain, et pour toutes autres informations, contacter le Service de la culture et de la communication (SCC) à l’adresse scc@vernier.ch ou par téléphone au 079 275 09 62.

Versoix

Annulé, mais fête«à la maison» encouragée

Le Conseil administratif de la Ville de Versoix a décidé de célébrer la fête nationale en allant à la rencontre des Versoisiens et Versoisiennes lors de leur balade dans les différents quartiers de la ville. La fête traditionnelle est annulée, mais les habitants sont invités à réserver gratuitement des tables et des bancs sur pour célébrer le 1er Août, en famille et entre amis, dans leurs quartiers.

Veyrier

Préau de l’École de Grand-Salève de 20 h à 22 h 30, sur inscription

20 h: début de la manifestation – distribution gratuite de soupe, pain et fromage. 21 h: Accueil du public et prestation par la Fanfare de Veyrier, L’Écho du Salève. Allocution de M. Bernard Pinget, président du Conseil municipal. Intermède musical. Allocution du maire, Jean-Marie Martin. Intermède musical. Hymne national (texte distribué le soir de la cérémonie). 22 h: feu de joie. 22 h 30: fin de la manifestation. Inscription obligatoire.

En cas de mauvais temps, la manifestation sera annulée. L’information sera publiée sur le site et annoncée au numéro de téléphone 1600 le jour de la fête dès 12 h.

Ville de Genève

Divers lieux, de 6 h à minuit

La fête, sur le thème de l’eau, est organisée dans cinq sites autour de la rade: les Bains des Pâquis, le Jardin anglais, le bateau Genève, l’île Rousseau et la rotonde du Mont-Blanc. Au programme, concerts «insolites et néotraditionnels», spectacles, performances et animations pour enfants. Quatre visites guidées autour des thématiques de l’eau et du patrimoine genevois sont également prévues, sur inscription à l’adresse rsvp.sre@ville-ge.ch.

Les festivités commenceront à l’aurore aux Bains des Pâquis avec neuf cors des Alpes pour une musique «spatialisée teintée de jazz» et se poursuivront avec danse, musique et contes jusqu’à 11 h 30, heure des deux performances de natation synchronisée avec notamment la participation des Arpitania Synchro Masters, un groupe de nageuses romandes de retour du championnat du monde.

Dès 13 h, le Jardin anglais accueillera plusieurs installations et des visites guidées, «tantôt informatives, tantôt décalées», ainsi que des manèges pour les enfants «au doux parfum rétro». Jusqu’à 23 h 30 s’enchaîneront concerts et spectacles, avec entre autres une performance «déchaînée et clownesque» de l’artiste Rosie Volt à 18 h et un final techno-punk par V-Randa Fatale, duo composé par un batteur et une chanteuse jouant avec des machines électros.

Musique live non-stop également sur l’île Rousseau de 17 h à 22 h, des cors des Sonneurs de Savoye aux cuivres du groupe jazz Country Cooking. Et à bord du bateau Genève de 17 h à minuit, avec entre autres le DJ set d’El Pulpita aka Loulou, metteuse en scène et comédienne genevoise. La partie officielle se tiendra dès 19 h 45 à la rotonde du Mont-Blanc avec les discours de la maire de Genève, Frédérique Perler, et d’Amar Madani, président du Conseil municipal. Alexandre Wisard, biologiste et directeur du Service du lac, de la renaturation des cours d’eau et de la pêche du Canton de Genève, sera l’invité d’honneur de cette édition. L’hymne national sera chanté par la soprano Madeleine Frantzen, accompagnée par le Quintette du Jet d’eau. La fin de la partie officielle sera incarnée par un spectacle de danse et de flammes signé par la compagnie Bilbobasso, qui mêle tango argentin et arts du feu, pendant que le traditionnel feu de joie prendra place au milieu de la rade.

Il n’y aura pas de restauration prévue sur place. Bars, restaurants et buvettes autour de la rade restent disponibles à proximité. Les jauges de public sont limitées par événement. L’accès aux spectacles est possible sans certificat Covid et le port du masque n’est pas obligatoire.

