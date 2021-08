Jeux olympiques de Tokyo – Découvrez le kimono créé pour la Suisse Pour les JO, le Japon a lancé il y a quatre ans le Kimono project afin de créer un kimono original par nation participante. Deux cent six pièces ont été dessinées et tissées, reprenant des symboles de chaque pays. Olivier Bot

Le kimono créé pour la Suisse reprend la thématique des montagnes, les fleurs des Alpes et les couleurs du drapeau. Kimono project

Pour les Jeux olympiques de Tokyo, le designer japonais Yoshimasa Takakura se voyait confier un projet fou par l’association Imagine Oneworld: créer un kimono pour chaque nation participant aux JO. En 2017, le Kimono project était lancé afin de créer des motifs pour les tissus, en collaboration avec les ambassades des pays étrangers. Le rêve de Takakura et des organisateurs des Jeux était d’associer le défilé de ces kimonos avec les délégations sportives lors de la cérémonie d’ouverture. Le Covid et l’absence de public aux JO en ont décidé autrement. Mais les kimonos créés et tissés au Japon ont été réalisés et montrés sur plusieurs scènes au Japon et aux États-Unis notamment.