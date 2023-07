Saint-Julien-en-Genevois (Haute-Savoie) – Découvrez la vraie cuisine turque du Chalet Grill Engin Er propose une carte de spécialités de son pays réalisées avec talent. Olivier Bot

Le patron, Engin Er devant une vitrine de son restaurant.

Chalet Grill, le nom de ce restaurant de Saint-Julien situé à côté de l’Intermarché, n’évoque pas les rives du Bosphore. Certes, on y déguste des grillades de toutes sortes, mais ce n’est pas suffisant pour justifier un dépaysement culinaire. Et pourtant!

La carte, la clientèle, l’ambiance ne laissent aucun doute. On se sent illico en vacances!Pas question de faire l’impasse sur les mezzes. Choisissez l’assortiment proposé, il résume un arc-en-ciel de saveurs fortement exprimées. On débute par un tarator réalisé à base de purée de carotte, yaourt et ail. On retrouve le même principe avec de la betterave.

Des mezzes qui vous en vont voir de toutes les couleurs.

On préfère le domates ezme, un coulis de tomates sérieusement pimenté, ou le shakshuka aux aubergines fondantes. N’oublions pas l’incontournable iman bayildi, aubergine farcie de tomate et d’oignon, l’indispensable houmous et le rafraîchissant cacik, salade de concombre au yaourt et à la menthe.Grillade, lahmacun ou pide, pour suivre?

Sur la braise grésillent bœuf, agneau, poulet, en brochettes, boulettes, côtelettes. On a le choix. Les viandes sont escortées de riz blanc, de blé boulgour et de salade. Mais on peut préférer un lahmacun ou un pide, pain plat ou pizza garnis de viande hachée, kasar (fromage à pâte filée) ou suçuk (saucisson d’âne). On a envie de tout goûter. Sauf les deux hamburgers qu’Engin a cru bon d’ajouter. C’était inutile!

Le Chalet Grill, 9 Route des Vignes 74160 Saint-Julien-en-Genevois, ouvert tous les jours sauf le lundi de 11h à 23h. A la carte compter 45 euros, assiette mixte 25 euros.

