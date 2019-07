Découvrez la Suisse à moitié prix

Alors qu’Hotelcard vous fait profiter de nuitées à moitié prix dans plus de 650 hôtels exceptionnels, et cela aussi souvent que vous le souhaitez, Mobility vous propose la voiture idéale pour votre voyage, disponible sur 1480 emplacements dans tout le pays. Avec Hotelcard et Mobility, choisissez votre véhicule deux places, votre voiture électrique ou votre minivan, et partez à l’aventure de la manière la plus futée.

En exclusivité et pour une durée limitée: une Hotelcard est offerte pour la souscription d’un abonnement d’essai Mobility. Vous pourrez tester cette offre duo imbattable durant 4 mois sans limite, pour seulement 43 francs!

En voiture pour l'aventure

Les avantages d’Hotelcard et de Mobility en un coup d’œil: