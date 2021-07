Diana aurait eu 60 ans – Décontractés, Harry et William dévoilent la statue de leur mère L’inauguration de la statue de Lady Di leur a permis de se voir seul à seul. Et peut-être d’entamer le chemin vers une réconciliation familiale. Tristan de Bourbon, Londres

William et Harry sous l’œil des caméras dans le jardin du palais de Kensington, où ils vivaient avec leur mère. Londres, 1 er juillet 2021. KEYSTONE

«Aujourd’hui, en ce jour qui aurait été le 60e anniversaire de notre mère, nous nous souvenons de son amour, de sa force et de son caractère…» William et Harry

L’un et l’autre vêtu d’un costume bleu marine, les princes William et Harry ont dévoilé jeudi la nouvelle statue en l’honneur de leur mère Diana: le regard droit, elle entoure de ses mains trois enfants, hommage à son engagement humanitaire. «Aujourd’hui, en ce jour qui aurait été le 60e anniversaire de notre mère, nous nous souvenons de son amour, de sa force et de son caractère, des qualités qui ont fait d’elle une force positive dans le monde entier, changeant pour le mieux les vies de nombreuses personnes», ont fait savoir les ducs de Cambridge et de Sussex par communiqué.