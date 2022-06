Réseau et Toile – Déconstruire le «summer body» Comprendre les mécanismes derrière les photos des influenceuses permet de se souvenir que ces clichés n’ont rien de naturel. Opinion Alice Randegger

Aperçu du compte Instagram de Danae Mercer, @danaemercer. DR

Comment les influenceuses font pour faire paraître leurs jambes plus longues? Comment posent-elles pour avoir un fessier bien galbé? Quels sont les secrets derrière les photos de «transformation» après quelques semaines de sport intensif? Ceux derrière les clichés lascifs sur les plages, ou dans des jacuzzis?

Abo Révélations des «Facebook Files» Comment Instagram peut pousser les ados à l’anorexie Réseaux sociaux Instagram va essayer de limiter l’obsession du corps idéal chez les ados Danae Mercer répond régulièrement à ces questions sur les réseaux sociaux, non pas pour encourager ses followers à adopter les codes du summer body, mais pour les dénoncer. Cette journaliste britannique décompose les étapes nécessaires pour atteindre la photo «parfaite», celle digne d’être mise en ligne.

La façon de porter les vêtements, d’abord, comme les culottes remontées pour affiner la taille et transformées en string, pour galber les fesses. Ensuite, la pose à adopter, par exemple une jambe tendue vers l’objectif, le dos cambré au maximum, le tout sans respirer et le ventre rentré. Le choix de l’angle et du zoom n’est pas à négliger, renforçant la finesse de la taille ou du nez, ou la rondeur des seins. Celui de la lumière également: plus elle est douce, moins cellulite et vergetures sont visibles. Vient ensuite la retouche des photos: «redresser» l’image, retoucher la lumière, mais, surtout, empiler les filtres. Redessiner le corps, inventer des abdominaux, blanchir les dents, lisser la peau, les possibilités sont infinies.

Alors que, comme chaque année, l’injonction au summer body se fait de plus en plus pressante à l’approche des départs en vacances et du dépoussiérage de maillots de bain, roulés en boule au fond des armoires neuf mois sur douze, se rappeler que les réseaux sociaux ne sont pas représentatifs de la réalité et que tout est retouché est salutaire.

