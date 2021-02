Plein air – Déconfinement naturel: les fleurs sortent, les gens aussi, en nombre C’est le printemps, avec cinq semaines d’avance. L’espace public reprend des couleurs, les quais et les parcs sont pris d’assaut. Thierry Mertenat

Le printemps en avance s’invite jusqu’au centre-ville. Les crocus fleurissent sur le quai des Bergues et les bancs publics sont tous occupés. STEEVE IUNCKER-GOMEZ

La sortie du jour avait pour but de valider la petite «sauterie» botanique au ras des pelouses. Bref de saluer l’apparition des crocus, jonquilles et autres nivéoles, cousines des perce-neige, annonciatrices du printemps. Sauf que ce même printemps, d’une précocité bluffante, a mis tout le monde dehors, ce mercredi à la mi-journée, et que c’est d’abord cela qui frappe.

En quelques heures, au rythme d’une matinée qui a vu la température s’élever au pas de course – 15 degrés à midi, 17 à 13 h, 20 sur les pavés des Bergues à 14 h –, l’espace public s’est soudain repeuplé.