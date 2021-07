Suite à la vaccination – Déclarations de 3419 cas d’effets indésirables, 62,2% non graves Lors des déclarations d’effets indésirables après les vaccins, 62,2% rapportaient des effets non graves et 37,8% des effets graves. Dans les cas graves, l’âge moyen était de 65,2 ans.

Swissmedic a évalué 3419 déclarations d’effets indésirables liés aux vaccins contre le Covid-19. KEYSTONE/Peter Klaunzer

Au total 3419 déclarations d’effets indésirables liés aux vaccins contre le Covid-19 ont été évaluées en Suisse jusqu’au 29 juin. La plupart mentionnent plus d’une réaction. Au total, 2125 (62,2%) soit la majorité, rapportaient des effets non graves et 1294 (37,8%) des effets graves.

La plupart des déclarations émanaient de professionnels de la santé, et 632 (18,5%) directement de personnes concernées ou de patients, précise vendredi Swissmedic. Les personnes concernées étaient âgées en moyenne de 62 ans (au sein d’une fourchette allant de 16 à 101 ans). Parmi elles, 30,3% avaient 75 ans ou plus.

Dans les cas considérés comme graves, l’âge moyen était de 65,2 ans. Dans les déclarations faisant état de décès concomitant à la vaccination la moyenne s’établissait à 80,6 ans.

Surtout des femmes

La majorité des déclarations concernaient des femmes (67,4%). Les hommes comptaient pour 29,4% des cas, les 3,2% restants ne mentionnant pas le sexe de la personne.

Au total, 1377 (40,3%) déclarations concernaient le vaccin de Pfizer/BioNTech et 1983 (58%) celui de Moderna. Dans 59 (1,7%) déclarations, le vaccin administré n’était pas précisé.

Profil bénéfice-risque pas modifié

Les déclarations d’effets indésirables que l’institut a reçues et analysées jusqu’à présent ne modifient pas le profil bénéfice-risque positif des vaccins contre le Covid-19 utilisés en Suisse, précise Swissmedic.

ATS

