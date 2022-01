Hockey – Décisif, Hischier voit double Le Haut-Valaisan a inscrit deux buts, dont celui de la victoire dans la prolongation, et ainsi permis aux New Jersey Devils de battre les Washington Capitals (4-3 ap). Sport-Center

Le Suisse à la manoeuvre. imago images/Icon SMI

C'est ce qu'on attend d'un joueur repêché si haut. Ce qu'on est en droit d'espérer d'un capitaine, quand bien même celui-ci n'est âgé que de 22 ans. Dans la nuit de dimanche à lundi, Nico Hischier a porté les siens, inscrivant le 3-1 à la 21e et le but gagnant à la 63e, sur une passe magnifique de Jack Hughes.

Si le No 1 de la draft 2017 a encore une fois été très bon, il convient de saluer également la performance de Jonas Siegenthaler. Le Zurichois de 24 ans a patiné pendant 25'25, le 2e temps de jeu de sa franchise ce soir-là, étant crédité d'un assist sur le 1er but de son compatriote. L'ancien junior des ZSC Lions a surtout bloqué la bagatelle de 6 tirs adverses.

Ce succès arraché dans le temps supplémentaire, avec également le portier Akira Schmid sur le banc, a permis aux Devils de fêter une troisième victoire d'affilée qui fait un bien fou au moral. Mais avec 31 points en 33 parties, les New-Jerséyens restent tout de même à bonne distance des play-off. Si le Covid le permet, ils enchaîneront mardi soir à Boston, face aux Bruins, des concurrents directs.

A Chicago, ça s'est en revanche très mal passé pour Philipp Kurashev et ses Blackhawks, battus à plate couture par les Flames de Calgary (1-5). L'attaquant grison de 22 ans a passé plus d'un quart d'heure sur la surface gelée, dont 1'24 en avantage numérique. Il n'a pas trouvé la faille et a même terminé la rencontre avec un bilan négatif (-1).

Cette nuit de NHL a été marquée par le superbe coup du chapeau réussi par Mika Zibanejad , l'attaquant des New York Rangers. Le Suédois de 28 ans, bien aidé par la performance majuscule de son portier Igor Shesterkin devant le but, a permis aux joueurs du Madison Square Garden de venir à bout du Tampa Bay Lightning (4-0). Les New Yorkais, privés d'Artemi Panarin (protocole Covid), ont pourtant été dominés 38-17 au nombre de tirs au but.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.